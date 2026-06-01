Confirmado: la lista oficial de México y el Vasco Aguirre para el Mundial 2026

A días del partido inaugural del Mundial 2026, el entrenador de la selección de México, Javier Aguirre, confirmó la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán al país latino. El torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés) tendrá al territorio mexicano como una de sus sedes.

Los 26 jugadores que integran el plantel de México para el Mundial 2026

El entrenador de México afrontará su tercera participación mundialista al frente del combinado mexicano luego de asumir nuevamente el cargo en 2024.

Su llegada estuvo acompañada por los títulos obtenidos en la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro 2025, resultados que consolidaron el proyecto rumbo al Mundial 2026.

Los 26 jugadores de México para el Mundial 2026

La convocatoria del “Vasco” Aguirre incluye futbolistas que militan tanto en la Liga MX como en clubes de Europa y Medio Oriente. Según el anuncio oficial de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF) estos son los 26 jugadores elegidos para representar a México en la Copa del Mundo:

Arqueros

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensores

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Mediocampistas

Gilberto Mora (Tijuana)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Delanteros

Raúl Jiménez (Fulham)

Guillermo Martínez (Pumas)

Santiago Giménez (Milan)

Armando González (Chivas)

Julián Quiñones (Al Qadisiya)

Alexis Vega (Toluca)

César Huerta (Anderlecht)

Roberto Alvarado (Chivas)

La lista presenta varios aspectos relevantes, como que Chivas aporta siete jugadores al plantel, cifra que iguala su registros más altos, en Alemania 2006, de representación del club en una Copa del Mundo, según la FIFA. Además, 12 jugadores de la convocatoria ya estuvieron presentes en la edición disputada en Qatar 2022.

Uno de los nombres que genera expectativa es el de Gilberto Mora. Con apenas 17 años, el mediocampista forma parte de la convocatoria mundialista tras sus primeras apariciones con la selección mayor, por lo que se convierte en uno de los jugadores más jóvenes en integrarse a una plantilla mexicana para una Copa del Mundo.

Gilberto Mora y los datos que marcan la lista de México

México integrará el Grupo A y abrirá su participación el 11 de junio frente a Sudáfrica. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de México, escenario elegido para el partido inaugural del campeonato.

Posteriormente, el conjunto nacional se trasladará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur el 18 de junio. La fase de grupos concluirá el 24 de junio con el duelo frente a Chequia, nuevamente en la capital mexicana.

El mensaje de la FMF en las redes sociales tras dar a conocer la convocatoria de Javier Aguirre X @miseleccionmx

“No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre", dijo la FMF en redes sociales.

México se prepara para recibir el Mundial 2026

México compartirá la organización del torneo con EE.UU. y Canadá, y contará con tres ciudades anfitrionas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entre las sedes del país latino, albergarán un total de 13 partidos, que incluyen el partido inaugural, los compromisos de la primera fase y rondas de eliminación directa.

La lista de los 26 jugadores de México convocados para el Mundial 2026 Facebook Federación Mexicana de Fútbol

El Estadio Ciudad de México será el recinto con mayor actividad dentro de ese país. Allí se disputarán cinco encuentros, incluido el debut de la Tri ante Sudáfrica.

El lugar tiene una capacidad estimada, según datos oficiales, de 83.000 espectadores y se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar partidos de tres ediciones de la Copa del Mundo.

Por su parte, el Estadio Guadalajara recibirá cuatro partidos, entre ellos el compromiso entre México y República de Corea. El Estadio Monterrey también albergará cuatro encuentros y será sede de un partido correspondiente a los dieciseisavos de final.

Además de la selección local, distintas selecciones jugarán encuentros en suelo mexicano durante la fase de grupos. Entre ellas figuran: