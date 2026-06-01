En Texas, California y Florida: cuáles son los nuevos requisitos del SNAP a partir de este 1 de junio

Los requisitos para aplicar al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) cambiaron en varios estados. En California, muchas nuevas condiciones se aplicarán a partir del 1° de junio, y afectarán a miles de beneficiarios, mientras que en Florida y Texas están vigentes requerimientos similares.

Los nuevos requisitos del SNAP en California a partir del 1° de junio

Desde el comienzo de junio, la elegibilidad para aplicar al programa de CalFresh, la versión estatal del SNAP, experimentará ciertos cambios. Esto significa que los participantes deberán cumplir ciertas condiciones laborales para mantener su asistencia alimentaria, como parte de las modificaciones implementadas dentro del proyecto de ley “One Big Beautiful Bill”, o H.R.1, de la administración Trump.

El programa CalFresh que otorga asistencia alimentaria en California

Los cambios se aplicarán a los adultos sanos. En esta categoría figuran personas de entre 18 y 64 años cuya salud física o mental no interfiera con su capacidad para trabajar.

Según el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés), los beneficiarios deberán trabajar o realizar tareas voluntarias por al menos 20 horas semanales para mantener sus beneficios.

En el marco de los cambios, se establecen ciertas excepciones en este requisito para las personas con las siguientes condiciones:

Cuida de un menor de seis años.

Cuida a una persona con discapacidad.

Trabaja al menos 30 horas semanales.

Tiene o solicita prestaciones por desempleo.

Tiene o solicita prestaciones por discapacidad.

Está matriculado en una escuela, universidad o programa de formación profesional al menos a tiempo parcial.

Cumple con las normas laborales de otro programa, como CalWORKs.

Forma parte de un programa de tratamiento para la adicción a drogas o alcohol.

En Texas: cuáles son los requisitos para SNAP vigentes en junio

Los nuevos criterios exigidos en Texas entraron en vigor este año y continúan vigentes en junio. En este caso, la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) indica que los beneficiarios de SNAP de entre 16 y 59 años que pueden trabajar deben cumplir con las siguientes normas laborales básicas para recibir la asistencia alimentaria:

Trabajar al menos 80 horas al mes . El empleo puede ser remunerado, a cambio de bienes o servicios, no remunerado o como voluntario.

. El empleo puede ser remunerado, a cambio de bienes o servicios, no remunerado o como voluntario. Participar en un programa de trabajo al menos 80 horas al mes . Este puede ser SNAP E&T u otra iniciativa federal, estatal o local.

al menos . Este puede ser SNAP E&T u otra iniciativa federal, estatal o local. Participar en una combinación de trabajo y horas de programas durante al menos 80 horas al mes.

durante al menos 80 horas al mes. Participar en un programa comunitario o en una actividad laboral con la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas a cambio de asistencia del programa SNAP por la cantidad de horas asignadas cada mes.

Texas ya obliga a los beneficiarios de SNAP a cumplir con el requisito laboral Freepik

Requisitos en Florida para recibir beneficios de SNAP en junio

Así como ocurre en el Estado de la Estrella Solitaria, los beneficios de SNAP en Florida están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones de trabajo que entraron en vigor en 2026 y continúan vigentes en junio.

Al igual que Texas, Florida aplica la obligatoriedad de cumplir con requisitos laborales para beneficiarios de SNAP AP

En este caso, las personas de entre 18 y 59 años deben participar en el Programa de Empleo y Capacitación (E&T) de SNAP durante 80 horas al mes, trabajar o hacer un voluntariado. El Departamento de Niños y Familias estatal (DCF, por sus siglas en inglés) detalla además que los siguientes beneficiarios del programa federal ya no están exentos de los requisitos laborales: