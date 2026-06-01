El conflicto en Medio Oriente se inflama en múltiples frentes y complica el plan de Trump para sellar un acuerdo con Irán

WASHINGTON.- Los planes de Donald Trump para encarrilar un acuerdo diplomático con Irán que conduzca al final de un tortuoso conflicto de más de tres meses quedaron seriamente bajo amenaza luego de nuevos ataques cruzados entre las fuerzas norteamericanas y del régimen, que lanzó misiles contra objetivos militares en Kuwait, y la escalada en el frente que Israel libra contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, denunciado por Teherán como una violación a la frágil tregua en Medio Oriente.

Aunque funcionarios norteamericanos esperaban que en los próximos días el régimen respondiera a una propuesta de Trump con condiciones más duras, este lunes la agencia de noticias semioficial Tasnim informó que las conversaciones habían sido suspendidas en rechazo a la orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de bombardear objetivos de Hezbollah en el sur de Beirut un día después de que el grupo terrorista disparara cohetes sobre el norte israelí.

Además, según el reporte de Tasnim, Irán y sus aliados chiitas del Frente de Resistencia en Yemen, el Líbano e Irak “incluyeron en su agenda el cierre total” del estrecho de Ormuz y “la activación de otros frentes, incluido el estrecho de Bab al-Mandeb”, clave por ser el conector del mar Rojo con el golfo de Adén y que podría ser atacado por los rebeldes hutíes, para “castigar a los sionistas y a sus partidarios”.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

“Dada la continuación de los ataques del régimen israelí en el Líbano, y considerando que había sido una de las condiciones previas para un alto el fuego —que ahora ha sido violado en todos los frentes, incluido el Líbano—, el equipo negociador iraní está suspendiendo ‘conversaciones e intercambios de textos a través de mediadores’“, informó Tasnim a través de un mensaje en Telegram.

Los negociadores iraníes pusieron así una nueva traba a unas negociaciones diplomáticas con Washington de por sí complejas, y las señales apuntan a que no serán reanudadas hasta que las operaciones israelíes en el Líbano terminen y Netanyahu ordene el retiro de las áreas ocupadas en ese país.

“Una violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”, señaló este lunes en X el canciller iraní, Abbas Araghchi, en referencia a las operaciones israelíes en el Líbano.

للتنبيه العاجل:

وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعدّ، من دون أي لبس، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وإن انتهاك هذا الوقف في أي من الجبهات يُعد انتهاكاً له في جميع الجبهات.

وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تبعات أي انتهاك للهدنة. https://t.co/ib3qupctnk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

La inflamación del conflicto en el terreno se produjo luego de que Trump devolviera a Irán el texto de una propuesta con condiciones más duras para alcanzar un acuerdo en torno a los compromisos nucleares de Irán y a su promesa de reabrir el estrecho de Ormuz, estratégico para el trasporte del suministro global de petroleo y gas.

El reporte de la agencia Tasnim provocó un repunte en los precios del petróleo y una caída en los mercados bursátiles. La cotización del crudo de referencia Brent subió más de 6% hasta situarse en torno a los 97 dólares por barril. La semana anterior, el precio había caído más de un 11%, impulsado por el optimismo de los operadores ante las perspectivas de que se lograra un acuerdo entre Teheran y Washington.

El vocero de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, había afirmado también que los ataques israelíes en el Líbano figuraban entre los factores que provocaban un retraso en el proceso diplomático para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, al reiterar que un alto el fuego en el Líbano constituía una parte integral de cualquier acuerdo.

Horas antes de esa escalada, en medio de las crecientes críticas en Estados Unidos por su manejo de la guerra, Trump había insistido en que Irán “realmente quiere hacer un trato” y que sería “bueno” para Estados Unidos y sus aliados, y lanzó dardos contra la oposición demócrata y “varios republicanos aparentemente poco patrióticos”.

“Solo siéntense y relájense, ¡todo saldrá bien al final! ¡Siempre es así!“, prometió el mandatario en un posteo esta madrugada en su red Truth Social.

A medida que en Estados Unidos crece el nivel de desaprobación a la gestión de su segundo mandato, Trump enfrenta cada vez más urgencias para poner fin a la guerra y rehabilitar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz que lleve a un alivio de la crisis energética global.

El fuerte aumento de los precios de los combustibles como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente está impactando de lleno en la imagen de Trump, mientras se acercan unas cruciales elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre en las que los republicanos pondrán en juego el control del Capitolio.

Ataques y represalia

Antes de que las autoridades iraníes suspendieran el diálogo con sus contrapartes norteamericanas este lunes, la tensión en Medio Oriente ya había crecido durante el fin de semana en otros frentes.

Luego de que el Ejército norteamericano anunciara que el sábado y el domingo había atacado las defensas aéreas iraníes y bases de drones en respuesta a “acciones agresivas”, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica respondieron con una ofensiva contra una base aérea utilizada por soldados norteamericanos en Kuwait.

El Comando Central norteamericano informó haber interceptado los dos misiles balísticos iraníes que tenían como objetivo a las fuerzas estadounidenses desplegadas en ese país, aliado clave de la Casa Blanca en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One. Mark Schiefelbein - AP

Los ataques de las fuerzas norteamericanas contra objetivos militares que representaban “amenazas” para los buques que transitan las aguas regionales se produjeron en la localidad de Goruk y en la isla de Qeshm, emplazamientos estratégicos para el control iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Las Fuerzas Armadas de Kuwait comunicaron que habían respondido a “amenazas hostiles de misiles y drones”, y que cualquier sonido de explosiones se debía a que los sistemas de defensa aérea habían interceptado los ataques iraníes.

Según informaron los medios locales, no se registraron víctimas ni daños materiales, aunque la aviación civil se vio afectada, con desvíos.