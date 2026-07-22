Alphabet supera las previsiones de resultados en el segundo trimestre

El gigante tecnológico Alphabet, matriz de Google, consiguió resultados mejores a los esperados en el segundo trimestre del 2026, en parte gracias a que su negocio en la nube, clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, consiguió casi el doble de ingresos que hace un año.

La compañía también se vio favorecida por la revalorización de las participaciones que el grupo posee en otras empresas, lo que impulsó el beneficio neto hasta los 112.000 millones de dólares, según un comunicado corporativo publicado el miércoles.

En cuanto a la actividad operativa del segundo trimestre de la empresa de Mountain View (California), la facturación aumentó un 24% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La división Google Network, dedicada a la publicidad en sitios propios o de socios, registró números rojos.

En el lado contrario destaca Google Cloud, cuyo volumen de negocio se disparó un 82% en un año.

El director ejecutivo, Sundar Pichai, afirmó en un comunicado que los buenos resultados se apoyaron también en el crecimiento de su modelo de IA Gemini y a YouTube, gracias a que más de 1.700 millones de espectadores únicos vieron vídeos relacionados del Mundial 2026.