Murió James Woolsey, el estratega que dirigió la CIA durante el gobierno de Clinton

WASHINGTON.– A los 84 años falleció ayer en Washington el estratega de seguridad nacional, James Woolsey. El exdirector de la CIA (1993-1995) que durante la gestión de Bill Clinton fue una de las voces moderadas dentro del gobierno, se convirtió con el paso de los años en uno de los halcones más influyentes del establishment estadounidense en materia de inteligencia, defensa y política exterior.

Según informó su esposa, Conchita Sarnoff Woolsey, la causa del fallecimiento fue un derrame cerebral.

Demócrata conservador nacido en Oklahoma con una impecable trayectoria académica —Stanford, becario Rhodes en Oxford, Facultad de Derecho de Yale—, Woolsey poseía la formación y la inteligencia necesarias para alcanzar puestos cada vez más prestigiosos a lo largo de una dilatada carrera en Washington.

La expresión “demócrata defensor de la defensa” parecía hecha a su medida. Era un abogado influyente en Washington, pero también conocido por su servicio público bajo ambos partidos políticos, incluyendo un período como subsecretario de la Marina durante el mandato de Jimmy Carter (1977-1981) y su trabajo en control de armas para la administración de Ronald Reagan.

De 1989 a 1991, bajo la presidencia de George H.W. Bush, Woolsey fue embajador de Estados Unidos en las negociaciones de un tratado que limitaba las fuerzas convencionales en Europa.

Woolsey, en sus tiempos de director de la CIA Larry Downing - Sygma

En 1993, el presidente Clinton le asignó lo que debería haber sido un cargo decisivo en su carrera, nombrándolo director de la CIA, pero ambos nunca lograron establecer una relación cercana.

En ese momento, parecía que un presidente sin profunda experiencia en política exterior o seguridad nacional había elegido a un director de la CIA cuyas credenciales belicistas contribuirían en gran medida a satisfacer a los republicanos. También se esperaba que Woolsey ayudara a apaciguar a los expertos de la seguridad nacional que se adentraban en un mundo incierto posterior a la Guerra Fría, y que enfrentaban recortes presupuestarios posteriores a la Guerra Fría.

Pero mientras algunos presidentes aprecian tener a la CIA con el director susurrándole secretos al oído, Clinton y Woolsey rara vez tuvieron tiempo a solas. Es recordada la anécdota de cuando un piloto ebrio murió tras estrellarse su pequeña avioneta de hélice en el jardín sur de la Casa Blanca en 1994. Se dice que Woolsey bromeó diciendo que era él, intentando ver a Clinton.

Su turbulenta gestión en la CIA abarcó épocas difíciles, incluyendo el primer atentado contra el World Trade Center en 1993; un tiroteo terrorista ese mismo año cerca de la entrada de la agencia que dejó dos muertos y tres heridos; y el llamado dividendo de la paz tras el colapso de la Unión Soviética, un periodo en el que veteranos expertos en el Kremlin se jubilaron o fueron reasignados, lo que impidió a Estados Unidos ver el ascenso de una Rusia hostil bajo el mandato de Vladimir Putin.

Aldrich Ames abandonó la universidad, pero su padre era un analista de la CIA que lo ayudó a conseguir un trabajo en la agencia. Getty Images

Y, por supuesto, estuvo el arresto en 1994 del agente de la CIA Aldrich Ames, un traidor que había entregado secretos invaluables a Moscú durante nueve años y que suele ser descrito como el agente doble más perjudicial de la historia estadounidense.

Aunque tras el arresto del espía, Woolsey calificó de “fallo sistémico” el hecho de que Ames no hubiera sido identificado antes, decidió que nadie en la agencia sería despedido ni degradado, optando por enviar cartas de amonestación a 11 exfuncionarios y funcionarios en actividad en la CIA que, según él, habían pasado por alto las primeras señales de la existencia del topo.

Finalmente, Woolsey dimitió a finales de diciembre de 1994, y John Deutch fue confirmado como su sucesor.

De “moderado” a halcón

“Con el tiempo, se volvió mucho más conservador”, señaló James Risen, coautor del libro El principal enemigo: La historia interna del enfrentamiento final de la CIA con la KGB. “Su amargura lo llevó a ser anti-Clinton. Y luego, más republicano a finales de los 90. Y, finalmente, Irak lo transformó por completo”.

Woolsey, jura su cargo ante el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes antes de una audiencia en el Capitolio el 27 de septiembre de 2007 en Washington Win McNamee - Getty Images North America

Antes de la invasión de Irak en 2003, Woolsey declaró al programa de televisión pública “Frontline”: “No sé cuántas pruebas se necesitan en el caso de alguien como Saddam Hussein. Sabemos que Saddam está trabajando intensamente en armas de destrucción masiva”.

Añadió que varios desertores habían informado que Saddam había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a los programas de armas biológicas, así como a los programas de misiles balísticos y nucleares, y que, supuestamente, era sabido que guardaba celosamente los detalles de sus programas de armas biológicas.

Su evaluación resultó ser completamente falsa, pero fue ampliamente compartida en la administración Bush, que ordenó la invasión de Irak solo para descubrir que Saddam no poseía armas de destrucción masiva. La guerra terminó durando casi nueve años, con más de 4000 estadounidenses muertos y más de 100.000 iraquíes heridos en medio de una cruenta insurgencia.

Al igual que otros que apoyaron la invasión, Woolsey llegó a reconocer su error sobre las supuestas armas de destrucción masiva en poder de Saddam. Pero siguió sosteniendo que la invasión estaba justificada para derrocar a un dictador y dar a los iraquíes la oportunidad de la democracia.

Woolsey se unió a la campaña de Trump David Hume Kennerly - Archive Photos

En 2016, Woolsey se unió a la campaña presidencial de Trump como asesor principal y criticó duramente a la administración Obama y la gestión de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, oponente de Trump. Su apoyo al magnate republicano se debió a la defensa del candidato de aumentar el presupuesto de defensa y a su dura crítica del acuerdo nuclear de la administración Obama con Irán, (del que Trump se retiró cuando asumió el cargo).

Tras la victoria presidencial de Trump, se rumoreó que Woolsey estaba siendo considerado para un puesto en el ámbito de la seguridad nacional, pero finalmente no ocupó ningún cargo.

Fuera de su labor gubernamental y jurídica, Woolsey participó activamente en institutos de políticas públicas, como la Fundación para la Defensa de las Democracias, de tendencia neoconservadora, y el Instituto Washington para la Política Medio Oriente.

Agencias AP y AFP