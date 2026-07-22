Bonos de hasta US$25.000 y aumentos: la propuesta del Ejército de EE.UU. para sus empleados civiles

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó una propuesta para modificar la remuneración de empleados civiles elegibles del Centro de Ingeniería de Software del Comando de Comunicaciones y Electrónica del Ejército. El plan reemplazaría parte del esquema vigente por bandas salariales vinculadas al desempeño e incorporaría herramientas de contratación, formación y retención de personal especializado.

Cómo cambiaría el sistema de remuneración

Según explicó el organismo, el objetivo es adoptar de manera independiente un proyecto de demostración de gestión de personal para modernizar la administración de recursos humanos y mejorar la contratación y retención. La propuesta todavía no puede implementarse: primero deberá completar el período de comentarios públicos y publicarse una versión final en el Registro Federal.

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El cambio más significativo consiste en abandonar, para los empleados alcanzados por el programa, el sistema tradicional de categorías salariales General Schedule y reemplazarlo por un modelo de bandas flexibles.

Bajo este esquema, el crecimiento económico de cada trabajador dejará de depender principalmente del paso del tiempo y estará más relacionado con el desempeño individual.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, esta transición busca crear una estructura más competitiva frente al sector privado, especialmente en áreas vinculadas con el desarrollo tecnológico, la ingeniería de software y la investigación científica.

Nuevos bonos para trabajadores del Ejército de Estados Unidos

El documento establece que el presupuesto anual destinado a incrementos del sueldo base no podrá ser inferior al 2% de la masa salarial total de los empleados comprendidos dentro del programa.

A ese fondo se suma otro independiente destinado exclusivamente a pagos únicos por desempeño. En este caso, el presupuesto mínimo será equivalente al 1% de la nómina total.

Además de esos recursos garantizados, la propuesta contempla otras formas de reconocimiento económico para quienes obtengan resultados sobresalientes.

Entre ellas se encuentran:

Aumentos adicionales sobre el salario base por logros excepcionales.

Bonos extraordinarios que superen las fórmulas habituales de evaluación.

Premios por actos especiales de hasta 25.000 dólares.

Incentivos específicos para reconocer contribuciones destacadas.

El proyecto apunta especialmente a retener y atraer talento especializado en ciencia, tecnología, ingeniería y desarrollo de software para competir con el sector privado Fotomontaje realizado con IA

Civiles beneficiados: qué empleados podrán acceder al nuevo esquema

La iniciativa no alcanza al personal militar, sino exclusivamente a trabajadores civiles que cumplen funciones estratégicas dentro del Ejército de Estados Unidos .

que cumplen funciones estratégicas dentro del . Entre los principales grupos incluidos aparecen los profesionales de Ingeniería y Ciencia (DB, por sus siglas en inglés), donde se desempeñan ingenieros electrónicos , ingenieros informáticos , científicos de datos y especialistas en tecnologías de la información con tareas altamente técnicas.

(DB, por sus siglas en inglés), donde se desempeñan , , y especialistas en con tareas altamente técnicas. También forman parte del programa los trabajadores de Negocios y Tecnología (DE, por sus siglas en inglés), categoría que reúne administradores de programas , especialistas en logística , profesionales de seguridad y personal de administración general.

, , y personal de administración general. El tercer grupo está integrado por empleados de Soporte General (DK, por sus siglas en inglés), donde se encuentran secretarios y asistentes administrativos que cumplen funciones de apoyo operativo .

que cumplen funciones de . La propuesta alcanza a trabajadores distribuidos en 15 estados de Estados Unidos, entre ellos Maryland, Virginia y Nueva Jersey. Además, el personal comprendido incluye empleados destinados en Corea del Sur y Alemania.

Salarios vinculados al desempeño: cómo funcionarán los aumentos

El nuevo proyecto incorpora formalmente un sistema denominado Pago por Desempeño (PFP, por sus siglas en inglés), mediante el cual cada incremento salarial dependerá de la evaluación obtenida por el empleado.

Las calificaciones se medirán mediante una escala que va de 0 a 50 puntos. Según la propuesta:

Una puntuación de 50 permitirá acceder a tres acciones, que representan el nivel máximo de aumento.

Una calificación de 30 dará derecho a una acción.

Quienes obtengan nueve puntos o menos no recibirán aumentos y podrían quedar sujetos a medidas administrativas por bajo rendimiento.

Nuevos bonos e incentivos para retener talento especializado

Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a competir con el mercado privado por profesionales considerados críticos para la defensa y el desarrollo tecnológico. Para ello, la propuesta incorpora nuevas herramientas económicas destinadas a evitar la pérdida de sujetos altamente calificados.

El programa beneficia a civiles divididos en tres grupos clave: Ingeniería y Ciencia (DB), Negocios y Tecnología (DE) y Soporte General (DK) Fotomontaje realizado con IA

Una de ellas son las contraofertas de retención. Si un trabajador de alto desempeño recibe una oferta laboral externa, ya sea de otra agencia federal o del sector privado, el Ejército de Estados Unidos podrá responder con incentivos económicos inmediatos para intentar conservarlo.

El proyecto también amplía la posibilidad de financiar estudios universitarios y de posgrado en áreas consideradas prioritarias para la organización.

Asimismo, contempla programas para ayudar a cancelar préstamos estudiantiles previamente adquiridos por los empleados, una medida orientada especialmente a profesionales jóvenes que ingresan en disciplinas de alta demanda.

Ejército de EE.UU.: la estrategia para modernizar la gestión del personal

El Departamento de Defensa indicó que la propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el 21 de agosto de 2026.

Una vez concluido ese proceso, el organismo deberá analizar las observaciones recibidas antes de publicar la versión definitiva en el Registro Federal.