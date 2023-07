Alquiló su casa en Airbnb y cuando regresó encontró algo que la tomó por sorpresa: “Lo más extraño”

escuchar

Una de las mayores inquietudes por parte de los propietarios que cuentan con una oficina o vivienda para alquilar es elegir a la persona apropiada y que tenga la responsabilidad de mantener todo en condiciones correctas. Sin embargo, hay oportunidades en las que los inquilinos no cumplen con los requisitos impuestos y generan una gran incomodidad. En sintonía con este tema, el descargo de una mujer a la que le hicieron un peculiar cambio en la decoración de su living se volvió viral en TikTok por la reacción que tuvo al encontrarse con el insólito escenario.

Atónita por la situación, a través de su cuenta en la red social, la usuaria @allbelongco, quien ofreció un alojamiento en la plataforma turística Airbnb en los Estados Unidos, compartió el video de la acción que una pareja realizó a lo largo de un día de alojamiento y dio más detalles de lo sucedido.

La mujer reveló la insólita situación en TikTok

En un ligero recorrido, mostró el panorama de lo que visualizó y se tuvo una reacción sorprendente. “Está bien, acaba de suceder lo más extraño. Este es el aspecto que siempre tuvo nuestro departamento Airbnb en la casa del río”, introdujo mientras adjuntó una captura del antes y después de cómo le dejaron el lugar.

Acto seguido, explicó que una persona retiró un cuadro que tenía en la pared y lo reemplazó por otro, acto que infringe las reglas básicas para huéspedes dadas a conocer por la plataforma dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turistas.

“Vine a hacer una reunión por videollamada, miré hacia arriba y vi esto. Nunca había visto este cuadro en mi vida. No sé de dónde vino, de repente solo está colgado en mi pared. Debo decir que estaba un poco asustada. Entonces, cuando miré alrededor del resto de mi departamento, me percaté de que el anterior era un mapamundi, no contaba con este diseño extraño. Nunca tuve un invitado que quitara cosas de mi pared y luego las reemplazara”, sostuvo.

Luego de señalar el hecho, la mujer compartió las imágenes del exterior capturadas por las cámaras de seguridad y expuso al hombre que protagonizó el hecho en cuestión: “Primero tienen que saber que para llegar a nuestro departamento de Airbnb, tenés que caminar desde el camino de entrada, por el patio lateral de nuestra casa y dar la vuelta. Esto es lo que muestra el metraje de la cámara: cinco minutos antes de pagar, salió de su auto a plena luz del día con el nuevo cuadro. Luego, ingresó al hogar y se llevó la otra pintura debajo de una especie de manta”.

Ante la gran viralización del posteo, la protagonista realizó otro clip y afirmó que hizo el reclamo pertinente a través de la aplicación mencionada. “Envié toda la documentación, incluido el video y esperé. Terminé mi correo electrónico diciendo ‘por favor, háganme saber que todos ustedes cubren esta actividad criminal’. Me dijeron que la solicitud califica para el reembolso de dinero bajo la protección contra daños. Pagaron el reclamo completo de 100 dólares para reemplazar la obra de arte”, concluyó.

La mujer mostró las cámaras de seguridad

Poco después de exponer la denuncia a través de la publicación, cientos de usuarios criticaron a los inquilinos por cómo devolvieron el departamento y defendieron a la dueña. “Probablemente, lo rompieron y lo reemplazaron. Si bien ve igual de agradable, eso no quita que realizaron algo que no está permitido”, apuntó un joven.

“Menos mal que fueron solo por 24 horas. Imagínate si se quedaban por más tiempo”, bromeó otro. En tanto, un tercero escribió: “Mi hermana hace esto todo el tiempo. Ella piensa que su gusto por el arte es mejor”.

Con el acumulado de 645 mil ‘Me gusta’ y más de 6 millones de visualizaciones, el clip causó diversos sentimientos entre las personas, que día a día reaccionan al posteo por medio de mensajes y opiniones.

