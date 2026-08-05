Alza inesperada de las reservas comerciales de petróleo en EE.UU.

Las reservas comerciales de petróleo aumentaron de forma inesperada la semana pasada en EE.UU., impulsadas en parte por mayores importaciones, señaló el informe semanal de la agencia de información energética Eia.

Los inventarios comerciales crecieron en 2,5 millones de barriles en los siete días finalizados el 31 de julio; el mercado esperaba un descenso de 1,5 millones, según una encuesta de Bloomberg.

En total, se ubican en 407 millones de barriles, "cerca de un 6% por debajo del promedio de cinco años para esta época del año", destacó la Eia.

Esta subida semanal se explica por un aumento de las importaciones (+9%), hasta su nivel más alto desde finales de mayo; las exportaciones también crecieron, pero un 6%.

La evolución de las reservas comerciales estuvo además influida por un ajuste estadístico de la Eia, que corrige aproximaciones de periodos anteriores.

Las refinerías, en tanto, redujeron su actividad al 96,5% de su capacidad frente al 97,2% de la semana anterior, por lo que se procesó menos crudo; la producción estadounidense se mantuvo en torno a 13,8 millones de barriles diarios.