El ala progresista se impone en otra interna demócrata: su candidato en Michigan peleará para ser el primer senador musulmán

WASHINGTON.- En una victoria relevante para el ala progresista del Partido Demócrata en un estado clave de cara a las elecciones de medio término de noviembre, Abdul el-Sayed, un epidemiólogo y exfuncionario de salud pública musulmán de padres egipcios, se quedó con la nominación al Senado por Michigan por un estrecho margen, y le asestó otro revés al establishment partidario en medio de un proceso de reconfiguración política.

El-Sayed derrotó a la moderada Haley Stevens -con un asiento en la Cámara de Representantes desde 2019- y tendrá su prueba de fuego en los comicios del 3 de noviembre frente al republicano Mike Rogers, un excongresista que no tuvo oposición por la nominación partidaria y fue respaldado por el presidente Donald Trump. Si el candidato demócrata lograra imponerse, se convertiría en el primer senador de origen musulmán en la historia de Estados Unidos.

Abdul el-Sayed, el ganador de la nominación demócrata de Michigan para el Senado de Estados Unidos. Julia Demaree Nikhinson - AP

Según los analistas, la disputa por ese escaño al Senado -hoy bajo control republicano- es crucial para las aspiraciones demócratas de retomar las riendas de esa cámara en noviembre, un resultado clave que marcará la segunda etapa de la administración Trump.

El-Sayed, que impulsó el movimiento progresista en Michigan, derrotó a Stevens por un margen menor al previsto por las encuestas. Ganó la reñida contienda por menos de 15.000 votos (48,5% a 47,5%, según los resultados difundidos por la agencia AP).

Para el ala progresista de los demócratas quedó un sabor agridulce, ya que esperaban una victoria con mayor amplitud que sirviera como mensaje de escala nacional sobre el rumbo del partido, luego de los avances registrados en otras elecciones primarias.

Los moderados, por su parte, celebraron un desempeño mejor de lo anticipado en Michigan, con un resultado ajustado que seguramente hará que se extienda el debate interno en el Partido Demócrata sobre la estrategia para afrontar los tres meses que faltan para las elecciones del 3 de noviembre próximo.

Mientras que el establishment demócrata insiste en que las propuestas políticas moderadas son las más apropiadas para ganar en los distritos y estados decisivos, el ala más progresista y de los demócratas socialistas -que tienen en el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a su figura principal- sostienen que gran parte del electorado busca un cambio radical para enfrentar las políticas del gobierno de Trump.

El propio presidente norteamericano reaccionó con rapidez a la victoria de El-Sayed, con un mensaje en su red Truth Social en el que la calificó de “excelentes noticias para el Partido Republicano”.

El mandatario calificó a El-Sayed como “un comunista fracasado que odia a los judíos y a Israel”, y destacó las performance de Stevens. “No se esperaba que ella lo hiciera ni remotamente tan bien como lo hizo. ¡Ahora, las políticas descabelladas de los demócratas no harán más que empeorar!“, auguró Trump, que en las elecciones de medio término tendrá una prueba de fuego para lo que resta de su mandato.

Great news for the Republican Party. El-Sayed, a Communist loser who hates Jews and Israel, is the projected winner in his race with the Socialist. As usual, the Polls were way off on this one. She was not expected to do nearly as well as she did. Now, the Dumocrats crazy… pic.twitter.com/xIKaV7wxGk — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 5, 2026

“En palabras de Muhammad Ali, sacudimos al mundo”, dijo esta mañana a sus simpatizantes, grandilocuente, El-Sayed, después de de un conteo cerrado que se extendió durante varias horas. Además, desafió a Rogers a mantener “cinco debates” de cara a los comicios. “Sé que vas a decir que no porque eres un cobarde”, chicaneó.

El dirigente demócrata progresista también envió un mensaje a la comunidad judía de Michigan tras de las reiteradas acusaciones de antisemitismo a lo largo de su campaña. “Quiero hablar específicamente de un tema que ha sido el foco en esta contienda. A mis hermanas y hermanos judíos norteamericanos, quiero que sepan que mi compromiso con su seguridad es el mismo que tengo con la de mis propias hijas”, afirmó.

“In the words of Muhammad Ali, ‘We shook up the world,’” Abdul El-Sayed said to his supporters after he was projected to win Michigan's Democratic Senate primary.



“My family immigrated to this country from a place where there is not democracy,” he said, calling the opportunity… pic.twitter.com/e4NhMvtU1e — CBS News (@CBSNews) August 5, 2026

Al igual que Trump, desde las filas republicanas apuntaron contra el éxito de El-Sayed por lo que significa para la dirección que está tomando el Partido Demócrata de cara a los procesos electorales de noviembre y las presidenciales de 2028, y trazaron comparaciones con el alcalde de Nueva York.

“Es el Mamdani de Michigan y encarna la toma de poder socialista que busca acabar con el estilo de vida estadounidense mediante la abolición del ICE, la apertura de fronteras, el aumento de impuestos y la simpatía hacia los terroristas”, advirtió el presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, en un comunicado.

“Los demócratas ahora expresan abiertamente desprecio por Estados Unidos y abrazan el camino fallido, peligroso y mortal del comunismo. Debemos tomar una posición y luchar para proteger a la nación más grande en la historia del mundo de ser invadida por mini Mamdanis”, fustigó en su cuenta de X el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aunque sin mencionar a El-Sayed.

There is an urgent question facing America.



Are we going to maintain our status as the world’s great superpower and beacon of liberty, opportunity and security — OR — allow radical Marxist Democrats to destroy the very foundations that make us the envy of the entire world?… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) August 5, 2026

Hijo de inmigrantes egipcios que se asentaron en los suburbios de Detroit, El-Sayed se graduó con honores en la Universidad de Michigan, donde sentó las bases de su formación académica antes de estudiar en el Oriel College de Oxford, en el Reino Unido, y obtener su doctorado en medicina y epidemiología. Completó sus estudios de medicina en la Universidad de Columbia.

Luego regresó a su estado natal, donde quedó al frente del Departamento de Salud de Detroit, la principal ciudad de Michigan, con una agenda centrada en ampliar el acceso sanitario público. El reconocimiento a su trabajo le dio impulso para dar el salto a competir por un escaño en el Senado.

Money out of politics.

Money in your pocket.

Medicare for All.



Michigan...



We won. I am so proud to be your Democratic nominee for US Senate. Let's win in November. pic.twitter.com/RItVmqrzob — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) August 5, 2026

“Dinero fuera de la política. Dinero en tu bolsillo. Medicare para todos. Michigan... ganamos. Estoy tan orgulloso de ser el nominado demócrata para el Senado. Ganemos en noviembre”, había sido el mensaje de El-Sayed, de 41 años, en su cuenta de X esta mañana.

Su participación en la campaña por un escaño demócrata al Senado estuvo marcada por la estrategia partidaria sobre cómo confrontar a Trump, la alianza militar entre Estados Unidos e Israel, y la reforma del financiamiento de campaña.

Según los analistas, la promesa de El-Sayed de no aceptar contribuciones vinculadas a corporaciones podría colocarlo en desventaja financiera de cara a las elecciones generales.

En un comunicado, Stevens afirmó este miércoles que respaldará la candidatura de El-Sayed. “Me enorgullece ofrecerle mi apoyo en su enfrentamiento con Rogers en las elecciones generales”, dijo. “Esta fue una campaña rigurosa que puso de manifiesto toda la diversidad de opiniones dentro del Partido Demócrata”, añadió.