Amber Heard ha mentido toda su vida, según una psicoterapeuta que analizó su comportamiento

El caso entre Amber Heard y Johnny Depp no cerró con el veredicto favorable al actor a principios de este mes. La actriz deberá pagar US$10,35 millones luego de que el jurado consideró que lo difamó en una columna en The Washington Post, espacio en el que ella se presentaba como víctima de abuso doméstico; pero el tema no se agota y ahora surgen análisis sobre su más reciente entrevista tras el juicio del que todo el mundo pudo ser testigo porque se transmitió en vivo.

Por medio del canal de Youtube Rise Beyond Abuse, Angelica, quien se presenta como psicoterapeuta con 30 años de experiencia en sobrevivientes de violencia doméstica, analizó varios fragmentos de la entrevista que la actriz concedió a Dateline, programa de la NBC, e hizo algunos apuntes sobre su comportamiento, mientras ella continúa con la defensa de sus declaraciones en los medios: “Lo que he visto a lo largo de este juicio son los síntomas del trastorno narcisista de la personalidad”.

La psicoterapeuta reaccionó a la entrevista, así como al juicio, y concluyó que Amber Heard ha usado las mentiras a lo largo de su vida y desde muy temprana edad, un rasgo que es compatible con el narcisismo Rise Beyond Abuse-Captura de YouTube - Rise Beyond Abuse-Captura de YouTube

La titular del canal comenta sobre la seguridad que Amber parece mostrar cuando habla de mantener su testimonio hasta la muerte: “Lo que pasa con el narcisista es que miente. ¿Cuál es el lema del narcisista? Miente hasta que muera,”. También agregó otras características que descubrió en ella: “Ha sido su forma de vida desde muy temprana edad. Uno de sus mecanismos de defensa es mentir. Se convirtió en lo que se ha convertido por el maltrato emocional y físico”.

A través de casi una decena de videos, Angélica revisa varias partes del juicio y de la entrevista, es tajante al concluir que “mentir es algo natural para ella, es una forma de vida. Todo este juicio ha sido una gran mentira por su parte”. Además, resaltó que muchas mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia están de acuerdo con este análisis sobre el comportamiento de Amber.

El video ha generado miles de reacciones en la zona de comentarios, la mayoría de ellas agradeciendo a la especialista por las explicaciones y señalando a Heard por lo que consideran mentiras: “Las personas cometen el error de pensar que los narcisistas son como todas las personas. No lo son. Son peligrosas y la gente necesita protegerse de ellas”. Algunos usuarios relataron experiencias personales y Angélica respondió: “Tenemos que dejar ir las relaciones tóxicas, si queremos sanar del abuso y conocer nuestro valor”.

Amber Heard habló para el programa Dateline de la NBC, fue su primera aparición pública tras el veredicto que favoreció a Johnny Depp en el juicio por difamación Captura de TV

Hace unos días, Amber Heard apareció públicamente por primera vez después del veredicto que no le favoreció. En la entrevista exclusiva con la periodista Savannah Guthrie, de la NBC, insistió en la relación violenta que vivió a manos de Johnny Depp, incluso mostró las notas de terapia psicológica que, de acuerdo con su declaración, son el resultado de varios años de sesiones y detallan los hechos. Dichas notas fueron desestimadas como pruebas durante el juicio.

Heard declaró al programa que mantiene “cada palabra” de lo que declaró ante el jurado e insistió en que ella no provocó la violencia en su relación: “Cuando la violencia se vuelve normal, como testifiqué, tienes que adaptarte”.