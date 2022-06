Amber Heard dio su primera entrevista “secreta” tras el juicio y volvió a hundir a Johnny Depp

Luego del fallo del jurado sobre el juicio por difamación que enfrentaban Amber Heard y Johnny Depp, la actriz no había tenido ninguna aparición pública, algo que está a punto de cambiar. La protagonista de Aquaman grabó una entrevista en la que habla de cómo se vio afectada la libertad de expresión tras la derrota contra su exesposo, que será transmitida el viernes a través del canal NBC.

Se trata de una entrevista exclusiva de la periodista Savannah Guthrie, que tiene como tema central la libertad de expresión. Heard opinó sobre las consecuencias que este fallo podría tener como jurisprudencia, algo que ella mencionó desde sus testimonios en el juicio y también en un comunicado que dio en sus redes sociales después de conocer el veredicto del jurado.

En un clip de la entrevista que se transmitió este lunes, Heard dijo que entiende por qué el jurado llegó a su veredicto. “No los culpo. En realidad lo entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, expresó la actriz.

La primera entrevista de Amber Heard tras el juicio con Johnny Depp

La texana consideró que el resultado del juicio contra su exesposo sería un mal precedente para todas las mujeres víctimas de violencia que quieren hablar o denunciar un abuso sexual intrafamiliar. Desde el principio, ella y sus abogados dijeron que la decisión del jurado daba un mensaje a todas las víctimas, de que sin pruebas no les creerían: “Yo presenté todas las pruebas y no me creyeron, qué pasará con las mujeres que denuncien sin pruebas”, manifestó Amber en algún momento del juicio.

La actriz también consideró que el trato que ha recibido en redes sociales no ha sido justo: “No me importa lo que se piense de mí, ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No pienso que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal. Pero incluso alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia, incluso si crees que estoy mintiendo, ni siquiera podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que consideras que esto ha sido justo”, señaló la actriz.

Otra opinión que la intérprete de Mera dejó saber en dicho reportaje es sobre el espectáculo mediático en el que se convirtió su caso durante las seis semanas que duró el juicio, sobre el que además criticó el actuar de todos los fans del actor que se hicieron presentes a las afueras de la corte de Fairfax, Virginia, y la abuchearon en múltiples ocasiones.

Miles de fans acudieron a la corte de Virginia para apoyar a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard

Asimismo, Heard dio su opinión sobre las diferencias “radicales” que tuvo este juicio, en el que el fallo no fue a su favor, y el que el protagonista de Piratas del Caribe perdió en Reino Unido cuando denunció por difamación al diario The Sun. La defensa legal de la actriz consideró que fue una injusticia que el jurado no haya tomado como referencia la derrota de Depp en Londres, aunque los abogados del actor también hablaron del tema y argumentaron que se trataba de casos y situaciones diferentes.

¿Cuándo y dónde ver completa la entrevista completa de Amber Heard?

Un portavoz de Amber Heard explicó que concedió esta entrevista para “responder a las declaraciones que el equipo legal de Johnny Depp ha hecho a los medios en los días posteriores al veredicto, así como en las redes sociales”. Este martes y miércoles saldrán otros fragmentos y se verá completa el viernes en Dateline NBC, a las 20:00 horas, horario del este de Estados Unidos. La grabación se habría realizado de forma “secreta”.

Johnnhy Depp vs. Amber Heard: las declaraciones de ambos equipos legales tras el veredicto

Luego de que el jurado considerara que Amber Heard sí difamó a Johnny Depp, la abogada de la nacida en Texas, Elaine Bredehoft, acudió a diversos medios de comunicación a dar su opinión sobre el veredicto. En todas sus declaraciones, lo categorizó como “injusto” y manifestó que su representada no podía pagar los diez millones de dólares que debía darle al actor como reparación del daño. Además, dejó entrever que iban a apelar el resultado.

Elaine Bredehoft, abogada de Amber Heard explicó que la actriz no puede hacer frente al pago de la sentencia (Crédito: Captura de video/Today/NBC)

En consecuencia, los abogados de Depp, Camille Vásquez y Benjamin Chew, dieron también algunas entrevistas en las que deslizaron la posibilidad de que su cliente le condonara la deuda a Amber, solo si ella no apelaba la decisión del jurado.

Fue Chew el que puso en claro cuáles eran las intenciones de Johnny con este juicio: restaurar su reputación. “Dijeron que el objetivo no es empobrecer a Heard. ¿Es posible un acuerdo en el que ella renuncie a la apelación, a cambio de que Depp renuncie a recibir dinero por el daño?”, preguntó un periodista en una de las entrevistas.

Los abogados de Johnny Depp, Camille Vasquez y Benjamin Chew Archivo/Brownrudnick

“Obviamente, no podemos revelar ninguna comunicación abogado-cliente, pero como testificó Depp, y como ambos dejamos en claro en nuestros respectivos cierres, nunca se trató de dinero para él. Se trataba de restaurar su reputación, y lo hizo”, respondió el abogado. Los nuevos detalles están por salir a la luz.