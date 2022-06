¿Amber Heard se declara en quiebra? Qué pasa si no le puede pagar los US$10,35 millones a Johnny Depp

El veredicto fue unánime. Este miércoles, el jurado en el caso de Johnny Depp contra Amber Heard decidió que la actriz efectivamente lo difamó a través del artículo de opinión que publicó en 2018 en The Washington Post, y que se convirtió en la raíz de la batalla campal que se dirimió en un tribunal en Fairfax, Virginia, Estados Unidos. La jueza redujo los US$15 millones que debía pagar la estrella de Aquaman a US$10,35 millones, basado en una ley estatal que limita los daños punitivos. No obstante, Elaine Bredehoft, abogada de la actriz, manifestó que no tenía la capacidad económica para hacer frente a la sentencia.

Durante una entrevista en Today (NBC), Bredehoft expresó que el veredicto enviaba “un mensaje horrible” y que representaba un verdadero retroceso para las mujeres en sí. “Es un revés significativo. A menos que grabes con tu celular a tu cónyuge o pareja mientras te golpean, no te creerán”, le dijo a la periodista Savannah Guthrie.

Elaine Bredehoft, abogada de Amber Heard explicó que la actriz no puede hacer frente al pago de la sentencia (Crédito: Captura de video/Today/NBC)

El jurado le otorgó a Depp $15 millones, diez de ellos por daños compensatorios y cinco por daños punitivos. Sin embargo, la jueza redujo el segundo concepto a US$350.000 y citó los límites establecidos por la legislación del estado, de acuerdo con diversos medios.

En ese sentido, el jurado también encontró a Depp responsable de difamación contra Heard, y le otorgó US$2 millones en compensación, lo que significa que la actriz le deberá a Depp un monto neto de US$8,35 millones. Pero aunque el número ahora es de una cifra, de acuerdo con Bredehoft, Amber no podría pagar dicho monto.

La abogada de Amber Heard dijo que la actriz no podrá pagarle los US$10,35 millones a Johnny Depp

Esta no es la única deuda que la actriz mantiene. Luego de firmar el acuerdo de divorcio a fines de 2016, y por el cual recibió US$7 millones, la actriz prometió entregar ese dinero en partes iguales a dos organizaciones sin fines de lucro, el Hospital de Niños de Los Ángeles y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Lo anterior fue un punto que se discutió durante el juicio, ya que hasta el momento la artista no desembolsó la totalidad del dinero. Ella argumentó que los gastos en los que tuvo que incurrir para el pago de abogados por la demanda que presentó Depp (y que supuestamente superaban los US$6 millones) le impedían cumplir con sus obligaciones anteriores.

Elaine Bredehoft junto a Amber Heard mientras escuchaban el veredicto del juzgado, el miércoles 2 de junio de 2022

Por otra parte, obtener el fallo es diferente a recibir el dinero. Si bien la sentencia será dictada el viernes 24 de junio, Bredehoft ya anunció que apelarán la decisión. La abogada manifestó que no comprendía cómo las pruebas presentadas no fueron suficientes en Estados Unidos cuando en Reino Unido sí, y Johnny perdió la demanda (que presentó contra el diario The Sun).

De acuerdo con otra abogada consultada por People, la ejecución de la sentencia dependería efectivamente de voluntad de las partes. En ese sentido, cabe destacar que Benjamin Chew, parte de la defensa de Depp, argumentó el viernes pasado en el cierre que la presentación de la demanda “nunca fue por dinero o por ‘castigar’ a Heard”. Por el contrario, siempre se trató del honor y el nombre de Johnny.

Todavía no se sabe si los abogados de Johnny Depp tratarán de ejecutar la sentencia

Emily D. Baker, analista legal consultada por ese medio, manifestó que no estaba segura si efectivamente los abogados negociarían el pago del fallo y se inclinó por la “búsqueda de una orden judicial para evitar que Amber Heard repitiera las declaraciones que el jurado consideró difamatorias, luego acordar que no será necesario el pago y establecer que no existe la posibilidad de nuevos juicios entre las partes”.

Sin embargo, en caso de querer ejecutar la sentencia a cabalidad, los abogados podrían avanzar con el embargo de propiedades y de “cualquier salario o cobro que la actriz perciba”. Pero ese sería un escenario más largo y complejo. En este tipo de casos, lo usual es que el “vencido” en el tribunal se declare en quiebra.

Aunque no es tan sencillo. Baker señaló que el pedido de quiebra por parte de Heard podría no proceder, y el motivo es lo que se conoce como mala fe. “Debido a que se trata de un agravio intencional, se tuvo que encontrar ese elemento porque son celebridades, por lo que elimina la posibilidad de quiebra”, manifestó la abogada, y luego agregó que “cuando la difamación es contra una figura pública, el componente de malicia elimina directamente la posibilidad de declararse en bancarrota”.