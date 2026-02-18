Ambientalistas demandan al gobierno de Trump por derogar normativa sobre el clima

Una coalición de asociaciones medioambientales y de salud demandaron el miércoles al gobierno de Donald Trump por haber derogado el texto que servía de fundamento a la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos

Según la demanda judicial que presentaron en Washington, esta revocación anunciada la semana pasada por el presidente estadounidense es ilegal

"Demandamos a Trump para impedirle reducir a cenizas el futuro de nuestros hijos con el fin de ofrecer un gigantesco regalo a las compañías petroleras", refirió en un comunicado David Pettit, abogado de la ONG Center for Biological Diversity, una de las asociaciones impulsoras de la demanda

El republicano Trump anunció el 12 de febrero la derogación de una decisión adoptada durante el mandato del demócrata Barack Obama en 2009, conocida como "Constatación de peligro" ("Endangerment finding"), que establecía que seis gases de efecto invernadero eran peligrosos para la salud

Este texto servía de base a numerosas regulaciones federales destinadas a limitar estas emisiones, especialmente en el sector del automóvil

Trump ha desestimado las preocupaciones de que la derogación pueda costar vidas al agravar el cambio climático, reiterando su convicción de que el calentamiento global causado por el ser humano es un engaño

El gobierno ha dicho que la revocación de la medida es una forma de reducir costos. Asegura que generará más de un billón de dólares en ahorros regulatorios y abaratá en miles de dólares el costo de los autos nuevos

Según las asociaciones medioambientales, los argumentos utilizados por la administración Trump para justificar esta derogación no se sostienen y ya habían sido examinados y rechazados en el pasado por la justicia

La demanda fue presentada por una amplia coalición de organizaciones, entre ellas la American Lung Association, el Clean Air Council, la Union of Concerned Scientists, el Sierra Club y el Center for Biological Diversity

El caso dará lugar a una larga batalla judicial y probablemente podría llegar hasta la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país

Una decisión de la Corte Suprema en 2007 dio origen a este emblemático texto de la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos. Pero en los últimos años el máximo tribunal, de mayoría conservadora, se ha mostrado abierto a cambios de jurisprudencia