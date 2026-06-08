La TSA estrena en Boston el primer control remoto del país: qué vuelos aplican y cuánto cuesta

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) lanzó un nuevo programa piloto en el Boston Logan International Airport para agilizar los controles de seguridad. La iniciativa permite que algunos pasajeros realicen la revisión en un punto separado del aeropuerto antes de dirigirse a la terminal.

La TSA prueba su programa en la instalación remota de Framingham

El sitio elegido para el desarrollo de esta actividad es la instalación remota de Framingham. Según reportó NBC Chicago, el proyecto, desarrollado en conjunto con la Autoridad de Puertos de Massachusetts (Massport, por sus siglas en inglés), busca reducir el tráfico alrededor del aeropuerto, evitar aglomeraciones en los controles de seguridad y aliviar la escasez de lugares de estacionamiento disponibles.

Con este sistema, los pasajeros tienen la posibilidad de completar todo el proceso de revisión antes de llegar al Logan International Airport, lo que les permite acceder más rápido a la terminal, reducir los tiempos de espera y subir antes al avión.

Por ahora, el programa piloto de la TSA está disponible únicamente para pasajeros de las aerolíneas JetBlue y Delta. Además, se encuentra habilitado para vuelos que despeguen entre las 5.30 y las 16 hs.

El nuevo proceso de despacho de equipaje impulsado por la TSA

El funcionamiento del programa en Framingham contempla varias etapas de atención al usuario para garantizar el flujo. Desde junio, los pasajeros pueden realizar el registro del viaje, la impresión de los boletos y la entrega de las maletas en esta terminal en Massachusetts.

Tras completar el control de seguridad, los pasajeros abordan un autobús especial que los traslada directamente al Boston Logan International Airport. Gracias a este sistema, no necesitan pasar por los controles ni hacer fila al llegar a la terminal principal.

El sistema de la TSA permite que los pasajeros pasen por los controles de seguridad antes de llegar al aeropuerto en Boston

El equipaje también forma parte del proceso. Las maletas que son revisadas en Framingham se incorporan directamente al sistema de equipajes del aeropuerto bajo las medidas de seguridad de la TSA. Luego, son enviadas al vuelo correspondiente sin que los pasajeros tengan que volver a llevarlas.

Costos del programa de la TSA y planes de expansión hacia el resto de EE.UU.

Utilizar este servicio de control remoto de la TSA tiene un costo de nueve dólares por pasajero. Los menores de 18 años pueden acceder sin cargo si viajan acompañados por un adulto que haya pagado el servicio.

El costo del servicio es de US$9 más otros US$7 por día para quienes utilicen el estacionamiento

Además, todas las personas que opten por dejar su vehículo en las instalaciones de Framingham deberán abonar US$7 adicionales por día de estacionamiento. Las autoridades recomiendan reservar con anticipación para garantizar un lugar en el programa.

La TSA también analiza expandir esta iniciativa a otras partes de EE.UU. Actualmente existen sistemas de revisión remota en aeropuertos como Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés), Atlanta y JFK, en Nueva York, aunque con menos beneficios que el modelo implementado en Boston.

Según explicó USA Today, el Boston Logan International Airport promociona la iniciativa de la TSA como una forma de ofrecer una experiencia de viaje más tranquila y cómoda para todos los pasajeros.