A qué hora de EE.UU. juegan New York Knicks vs. San Antonio Spurs, hoy: transmisión en vivo de las Finales de la NBA

Los New York Knicks y los San Antonio Spurs vuelven a enfrentarse este lunes 8 de junio por las Finales de la NBA 2026. El duelo corresponde al tercer juego de una serie que, hasta el momento, favorece por 2-0 al conjunto neoyorquino.

Hora y cómo ver en vivo New York Knicks vs. San Antonio Spurs

Después de los primeros dos compromisos disputados en Texas, la definición del título se traslada al Madison Square Garden. Allí se desarrollarán los juegos tres y cuatro antes de un eventual regreso a San Antonio.

Según el cronograma oficial de la NBA, el encuentro comenzará a las 20.30 ET (hora del Este), con los Knicks que buscarán quedar a una victoria de consagrarse campeones.

El equipo de Nueva York logró una ventaja de 2-0 en la serie Eric Gay - AP

La transmisión televisiva en inglés estará a cargo de ABC, señal que posee los derechos exclusivos de las Finales de la NBA en territorio estadounidense.

Además, los aficionados también podrán seguir la acción a través de la aplicación ESPN App, donde estarán disponibles las transmisiones en directo de cada compromiso. La cobertura contará con el equipo principal del canal deportivo integrado por Mike Breen, Richard Jefferson, Tim Legler y Lisa Salters.

Los partidos de la NBA y toda la cobertura también se pueden seguir a través de:

ESPN Unlimited , que ofrece a los suscriptores acceso a opciones de visualización adicionales en la aplicación, como cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas.

, que ofrece a los suscriptores acceso a opciones de visualización adicionales en la aplicación, como cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas. ESPN Deportes, que ofrece la cobertura oficial en español para EE.UU.

Qué pasó en los dos primeros partidos de la serie

La serie comenzó el 3 de junio con una victoria de los Knicks por 105-95. El equipo visitante logró revertir una diferencia de 14 puntos durante la segunda mitad y se quedó con el primer punto de las Finales.

Jalen Brunson lideró al equipo neoyorquino con 30 unidades, mientras que Victor Wembanyama registró 26 puntos y 12 rebotes para San Antonio.

Los Knicks se preparan para las finales

Dos días más tarde se disputó el segundo encuentro. New York volvió a imponerse, esta vez por 105-104, en un cierre que se definió en la última posesión del partido.

Karl-Anthony Towns aportó 21 puntos en el segundo juego y Brunson sumó otros 20 para sostener la ofensiva visitante. Del lado de los Spurs, Wembanyama finalizó con 29 unidades.

Con esos resultados, los Knicks quedaron arriba 2-0 en la serie y se colocaron a dos triunfos de obtener el campeonato. Además, el conjunto neoyorquino ingresó en un grupo reducido de equipos que lograron ganar los dos primeros partidos de unas Finales jugando fuera de casa.

El calendario de las Finales de la NBA 2026

La definición del campeonato se disputa bajo el formato al mejor de siete encuentros. El equipo que alcance cuatro victorias obtendrá el trofeo Larry O’Brien.

Los San Antonio Spurs buscarán su primera victoria en las Finales de la NBA en Nueva York Eric Gay - AP

Todos los partidos de la serie fueron programados para iniciar a las 20.30 (ET). La agenda oficial establece el siguiente calendario:

Juego 3 el 8 de junio en Nueva York

Juego 4 el 10 de junio en el Madison Square Garden

Juego 5 el 13 de junio en San Antonio

Juego 6 el 16 de junio en Nueva York

Juego 7 el 19 de junio nuevamente en territorio texano

El conjunto neoyorquino vuelve a esta instancia por primera vez en casi tres décadas y buscará conquistar un campeonato por primera vez desde hace 53 años. Del otro lado aparece el equipo texano que regresa a la definición con una plantilla joven encabezada por Victor Wembanyama.

La serie revive además un antecedente conocido entre ambas franquicias, que ya se cruzaron en las finales de 1999. En aquella ocasión, los Spurs se quedaron con el título.

El tercer partido marcará además el regreso de las Finales de la NBA al Madison Square Garden después de 27 años. En este encuentro, San Antonio está obligado a recuperar terreno en condición de visitante para evitar que la diferencia se amplíe en Nueva York.