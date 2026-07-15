América Latina recupera los niveles de vacunación de menores anteriores al Covid, señala la OPS

La vacunación infantil aumentó en 2025 y está recuperando los niveles previos a la pandemia del Coronavirus en América Latina y el Caribe, aunque la protección contra el sarampión debe mejorar, afirmó este miércoles la OPS.

El número de niños menores de un año no vacunados descendió de 1,3 millones a 1,1 millones el año pasado, según las más recientes estimaciones de la OMS y la Unicef, explicó un comunicado de la organización regional.

"Sin embargo, la disminución de la cobertura de vacunación contra el sarampión está dejando a las comunidades cada vez más vulnerables frente a los brotes", precisó.

La cobertura de los menores contra el sarampión, que había aumentado en 2024, registró una disminución en 2025, explicó la OPS.

La primera dosis de la vacuna contra el sarampión disminuyó ligeramente en 2025, con 88%, respecto al 89% del año anterior, y lo mismo sucedió con la segunda dosis (78% respecto al 79%).

Los estudios muestran que es necesaria una cobertura del 95% de la población infantil para prevenir con efectividad los brotes de esta enfermedad altamente contagiosa, recuerda la OPS.

Las campañas de vacunación contra el sarampión son desiguales en la región. Algunos países superan el 90% de cobertura, mientras que otros permanecen por debajo.

Los datos son más optimistas en cuanto a la vacuna múltiple contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, con una cobertura del 92% de los menores para la primera dosis, y un 86% para la segunda.

América Latina muestra liderazgo mundial en la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), que alcanzó al 71% de la población adolescente.