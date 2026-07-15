A qué hora de EE.UU. juega Argentina vs. Inglaterra hoy: en vivo el partido de semifinal del Mundial 2026

En una nueva jornada mundialista, la Argentina enfrenta este miércoles 15 de julio a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, con el objetivo de avanzar al partido que define al ganador. El duelo se lleva a cabo en el Estadio Atlanta, en Georgia, y la transmisión está disponible tanto en español como en inglés.

Argentina vs. Inglaterra hoy: a qué hora se juega la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra no se enfrentan desde hace más de 20 años por un partido de la Copa del Mundo, y este miércoles se revive la rivalidad con un nuevo cruce definitorio, luego del último antecedente en 2002.

Según el cronograma oficial de la FIFA, el silbatazo inicial del Inglaterra vs. Argentina unificará al país de costa a costa: la acción arrancará a las 15:00 (ET) en la Costa Este, las 14:00 (CT) en el Centro, las 13:00 (MT) en la región de la Montaña y justo al mediodía, a las 12:00 (PT), en el Pacífico.

Quien logre imponerse en este duelo sellará su pasaporte directo a la gran final del Mundial 2026 programada para este domingo 19 de julio a las 15:00 (ET) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Argentina 3 - Suiza 1: el resumen del partido

El derrotado tendrá que digerir la caída y rearmarse rápidamente para pelear por el orgullo del tercer puesto, un choque que tendrá lugar el sábado 18 de julio a las 17:00 (ET) en el Estadio Miami de Florida.

En cuanto a la transmisión, el partido se puede ver en inglés por FOX y en español por Telemundo. Además, está disponible el servicio de streaming de Peacock en español.

Antecedentes e historial entre Argentina e Inglaterra en el Mundial

El historial completo de enfrentamientos entre selecciones, en el que se incluyen partidos amistosos y oficiales, está a favor de los europeos, que ostentan seis triunfos, contra tres victorias de la Albiceleste y cinco empates.

Harry Kane y Lionel Messi se enfrentarán en el Inglaterra vs. Argentina del Mundial 2026

En lo que respecta a la Copa del Mundo, el historial oficial también es dominado por los británicos, con tres victorias totales, mientras que el seleccionado argentino logró el triunfo en una ocasión y empataron una vez, que terminó en victoria argentina por penales.

Argentina vs. Inglaterra en mundiales de fútbol

Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962

Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966

Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986

Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales)

Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002

Cómo llegan Argentina e Inglaterra a la semifinal del Mundial 2026

En el Mundial 2026, los seleccionados tuvieron caminos distintos con desempeños regulares en líneas generales. En fase de grupos, Argentina no tuvo mayores dificultades y avanzó con puntaje ideal tras imponerse en sus tres primeros enfrentamientos con actuaciones destacadas de Lionel Messi. En dieciseisavos llegó a la prórroga con Cabo Verde en un duelo que finalmente ganó por 3-2.

En la siguiente ronda, Argentina enfrentó un desafío mayor con Egipto, y pese a que a los 70 minutos perdía 2-0, logró remontar el resultado en 15 minutos para imponerse 3-2 antes del tiempo suplementario. Luego, en cuartos de final, venció a Suiza en la prórroga por 3-1.

El resumen de goles y jugadas de Inglaterra vs. Noruega

Por su lado, Inglaterra debutó con un triunfo por 4-2 sobre Croacia, y con un empate y un triunfo posterior clasificó en el primer puesto. En la primera ronda de eliminación, superó a República Democrática del Congo por 2-1 en un partido reñido.

Contra el anfitrión México en octavos de final, se llevó el triunfo por 3-2. En cuartos, sufrió frente a la Noruega de Erling Haaland hasta la prórroga, en la que se impuso por 2-1.