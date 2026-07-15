En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Argentina vs. Inglaterra y la transmisión en vivo del Mundial 2026 hoy

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026. El partido empieza a las 15.00 hs ET (hora del Este de Estados Unidos) y define al rival de España, que el martes eliminó a Francia por 2 a 0 y espera en la final del domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Hora y cómo ver Inglaterra vs. Argentina en Estados Unidos

El partido comienza a las 15.00 ET (hora del Este), 14.00 CT (hora Central) y 12.00 PT (hora del Pacífico) de este miércoles 15 de julio. En cuanto al horario argentino, empieza a las 16.00.

El partido comienza a las 15 hs ET (hora del Este) y se transmite en inglés por FOX Sebastian Frej - Getty Images North America

En inglés , FOX transmite el enfrentamiento histórico en señal abierta, dentro del reparto que la cadena hace de los cruces del Mundial junto con FS1.

, transmite el enfrentamiento histórico en señal abierta, dentro del reparto que la cadena hace de los cruces del Mundial junto con FS1. El streaming también está disponible en Fox One , la aplicación de Fox Sports.

la aplicación de Fox Sports. En español, la señal principal es Telemundo, que junto con Universo cubre los 104 partidos del torneo con la narración de Andrés Cantor. El streaming se sigue por Peacock y por la aplicación de Telemundo.

Quienes prefieran paquetes de cable en vivo pueden acceder al partido a través de fuboTV, DirecTV Stream, Sling TV o YouTube TV, servicios que incluyen tanto FOX como Telemundo en su grilla.

Contexto del partido entre Argentina e Inglaterra

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, busca su primera final mundialista desde 1966. Jude Bellingham y Harry Kane concentran 12 de los 13 goles del equipo en el torneo, con seis tantos cada uno.

Inglaterra busca su primera final mundialista desde 1966 Getty Images

Argentina, por su parte, aspira a su segunda final consecutiva tras el título de Qatar 2022. Lionel Messi llega como máximo goleador histórico de Copas del Mundo, con 21 tantos desde Alemania 2006.

Historial de ambos seleccionados

Argentina e Inglaterra ya jugaron cinco veces en Mundiales: 1962 y 1966, con triunfos ingleses; 1986, con los goles de Diego Maradona en el Estadio Azteca; 1998, con la clasificación argentina por penales; y 2002, con victoria inglesa por 1 a 0 en la fase de grupos.

Las imágenes del banderazo argentino en Atlanta en la previa al duelo contra Inglaterra por las semifinales del Mundial

Un dato distingue a esta semifinal del resto del torneo. Argentina, Francia, España e Inglaterra, las cuatro selecciones que llegaron a semifinales, ya fueron campeonas del mundo en algún momento de su historia. No ocurría desde Italia 1990 que las cuatro semifinalistas de un Mundial compartieran esa condición.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.