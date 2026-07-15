Dónde escuchar el partido de Argentina vs. Inglaterra en vivo hoy: radios que transmiten el Mundial 2026 en EE.UU.

Para quienes no pueden acceder a una pantalla, el duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 de este miércoles 15 de julio cuenta con varias opciones de transmisión por radio en vivo. Nueva York, Chicago, Dallas y Houston albergan las principales estaciones, aunque las demás ciudades pueden acceder a más alternativas.

Opciones de radio en EE.UU. para escuchar Argentina vs. Inglaterra

La cadena Fútbol de Primera posee los derechos exclusivos para transmitir los encuentros en español de la Copa del Mundo a través de diversas emisoras afiliadas, según información oficial.

Distintas emisoras de radio transmiten Argentina vs. Inglaterra en EE.UU. Imagen generada con inteligencia artificial

En ese marco, por medio de TelevisaUnivisión Radio, se puede acceder a las siguientes emisoras:

Nueva York: Qué Buena 1280 AM.

Chicago: Qué Buena 105.1 FM.

Dallas: Qué Buena 94.1 FM.

Houston: Amor 106.5 FM.

Sin embargo, es recomendable consultar los sitios web oficiales de Univision Radio o el portal de Fútbol de Primera para confirmar la frecuencia exacta. Esto se debe a que las señales pueden ajustarse según la grilla de programación deportiva del día.

Argentina vs. Inglaterra: alternativas de radio en otras ciudades de EE.UU.

Quienes se encuentran fuera del alcance de estas frecuencias en Nueva York, Chicago, Dallas y Houston tienen otras vías para seguir el relato en tiempo real. La cadena de Fútbol de Primera ofrece su transmisión de audio en vivo a través de su canal oficial en YouTube.

Esta alternativa digital garantiza acceso inmediato al partido sin importar la ubicación geográfica dentro del territorio estadounidense. Si el oyente busca la narración en inglés, SiriusXM es otra alternativa.

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TV y plataformas digitales: qué opciones hay en EE.UU. para ver Argentina vs. Inglaterra

Para quienes cuentan con acceso a una pantalla, la cobertura televisiva en español del duelo de Argentina vs. Inglaterra se puede encontrar en Telemundo. La cadena emite el partido en televisión para todo el público.

El megaoperativo de seguridad que prepara Atlanta para el Argentina-Inglaterra

Por su parte, los usuarios de plataformas digitales pueden optar por seguir la semifinal mediante el servicio de streaming de Peacock. Por otro lado, la transmisión en inglés queda a cargo de la pantalla de FOX.

Asimismo, los portales especializados como Canchallena permiten seguir el minuto a minuto con actualizaciones sobre el desarrollo del partido.

A qué hora en EE.UU. se juega la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

El cruce de semifinales entre argentinos e ingleses en Estados Unidos está programado para comenzar a las 15 hs ET/ 14 hs CT/ 13 hs MT/ 12 hs PT. La sede es Atlanta, específicamente el Mercedes-Benz Stadium.

Al ser un duelo de eliminación directa, al igual que las instancias previas, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios habrá un alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad en dicha instancia, se definirá por penales.

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Quien salga victorioso conseguirá su boleto directo hacia la final de la Copa del Mundo, programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium ante España. Por su parte, el perdedor jugará el partido por el tercer y cuarto puesto ante Francia el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.