“Amo la inflación”: la frase inesperada de Trump que volvió a desconcertar a todos

WASHINGTON.— El presidente Donald Trump mostró el miércoles cómo aprendió a dejar de preocuparse por la inflación y, simplemente, en sus propias palabras, “amarla”.

Al ser consultado sobre el nuevo informe que indica que el índice de precios al consumidor en mayo había subido un 4,2% interanual, el presidente adoptó un tono sorprendentemente optimista ante la mala noticia. No desestimó el problema de la asequibilidad como un “engaño” iniciado por los demócratas, como ha hecho anteriormente. Tampoco afirmó que estuviera bajando el costo de vida.

En cambio, después de que el gobierno informara que la inflación se disparó al nivel más alto desde abril de 2023, Trump elogió las cifras.

“¿Saben qué es lo que realmente amo?”, preguntó. “Amo la inflación”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el miércoles 10 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

Fue una postura inesperada, ya que, de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato que tendrán lugar en noviembre, los votantes han situado la economía como una de sus principales preocupaciones y han calificado mal a Trump en ese tema. A los pocos minutos de su comentario ante las cámaras, los demócratas se apresuraron a difundirlo en redes sociales.

El aumento de los precios también podría impedir que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte los tipos de interés, lo que podría reducir los costes de endeudamiento, algo que Trump ha solicitado desde que regresó al poder el año pasado.

En su campaña de 2024, Trump prometió vencer rápidamente la inflación, pero ahora sostiene que el aumento de precios no es más que una consecuencia de la guerra con Irán, que eleva los costos de la energía.

El miércoles, afirmó que el alivio ya está en camino gracias a una operación militar secreta que, según dijo, había transportado 100 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, el principal canal de envío del 20% del suministro mundial de petróleo que, desde finales de febrero, ha quedado prácticamente cerrado por la guerra.

“Cuando esto termine, verán cómo el petróleo baja hasta donde estaba antes”, dijo Trump refiriéndose a la guerra. “Está cayendo. Va a caer como una piedra”.

Reacciones

“Trump realmente dijo: ‘Amo la inflación’. Ante las cámaras. Para que todo Estados Unidos lo escuchara”, publicó rápidamente en X el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. “Su desprecio por ustedes no conoce límites”.

Trump really said, “I love the inflation.” On camera. For all of America to hear.



His contempt for you knows no bounds. pic.twitter.com/ezoDSBPtej — Chuck Schumer (@SenSchumer) June 10, 2026

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, escribió en X que, con el amor declarado de Trump por la inflación, “por fin encontramos algo que Donald Trump ama tanto como se ama a sí mismo”.

La representante demócrata por Ohio, Emilia Sykes, presionó rápidamente al secretario de Energía, Chris Wright, preguntándole en una audiencia si él también amaba la inflación. “¿Usted ama la inflación?”, preguntó Sykes.

“Amo poner fin a la capacidad de Irán de tener un arma nuclear”, respondió Wright. Solo lo admitió después de que lo presionaran: “No, preferiría una inflación más baja”.

Cuando se le interrogó sobre los comentarios específicos de Trump, Wright señaló: “Es un tipo entretenido, hiperbólico, que ha ejercido un liderazgo tremendo”.

Trump afirmó que los envíos secretos eran la razón por la que los precios del petróleo habían caído por debajo de los 90 dólares por barril, después de superar los 110 dólares a comienzos de abril.

“Lo anuncio hoy por primera vez, pero hemos estado sacando millones de barriles de petróleo, millones de barriles cada noche”, afirmó el mandatario.

En redes sociales, el presidente dijo que la misión comenzó el mes pasado y que había “dado como resultado que más de 100 MILLONES de barriles de petróleo atravesaran el estrecho y llegaran al mercado abierto. Más de 200 buques comerciales han viajado de forma segura por el estrecho”. Hasta el momento, no existen datos disponibles para respaldar esa cifra total, y se ignora qué papel desempeñó el ejército de Estados Unidos.

Para poner esa cifra en contexto, antes de la guerra pasaba por el estrecho un promedio diario de 20 millones de barriles de petróleo, lo que significaría que la misión de Trump habría dado como resultado el equivalente a cinco días de envíos normales de petróleo.

En respuesta al nuevo informe de inflación, la Casa Blanca señaló que algunos gastos habían bajado en mayo en relación con el mes anterior: el precio de los vehículos nuevos, los medicamentos con receta y el seguro de automóvil, por ejemplo. Pero cuando la cifra general de inflación se combina con el cambio en los salarios por hora, aparece una señal desalentadora de que el poder de gasto de la gente en relación con sus ingresos ha disminuido.

“El presidente Trump ha sostenido de manera constante que los precios del petróleo y el gas —y, por lo tanto, la inflación general— se desplomarán una vez que se resuelva la situación con Irán, y el gobierno seguirá impulsando nuestra agenda de asequibilidad para que los estadounidenses puedan conservar más del dinero que tanto les cuesta ganar”, dijo en un correo electrónico el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Traders en Wall Street, el miércoles 10 de junio MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero los mercados financieros se mostraron cautelosos ante las afirmaciones de Trump de que estaba bajando los precios al lograr que los petroleros atravesaran el estrecho; afirmaciones que se produjeron mientras Estados Unidos también lanzaba ataques aéreos contra Irán y mientras Teherán respondía contra países de la región.

Los futuros del crudo estadounidense subieron aproximadamente un 4% el miércoles por la tarde y se negociaban a casi 92 dólares por barril.

Agencias AP y Reuters