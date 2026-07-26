Greg Abbott, gobernador de Texas: “La ciudadanía estadounidense no está en venta”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, defendió este 22 de julio la orden ejecutiva GA-57, con la que instruyó a seis organismos estatales a investigar presuntos casos de turismo de nacimiento y a las personas o entidades que, según la administración estatal, faciliten estas prácticas. En un mensaje en redes sociales, el mandatario aseguró que “la ciudadanía estadounidense no está en venta” y reafirmó su política de endurecimiento migratorio.

Qué dijo Greg Abbott sobre el turismo de nacimiento en Texas

En su cuenta oficial en X, sostuvo que algunas personas ingresan ilegalmente o bajo falsas pretensiones a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense al nacer. Según explicó Abbott, esa fue una de las razones que motivó la firma de la orden ejecutiva.

El gobernador afirmó que algunas personas viajan ilegalmente o bajo falsas pretensiones para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense X de Greg Abbott

“Las personas están viajando ilegalmente a los Estados Unidos para dar a luz y asegurar la ciudadanía para su hijo. Eso es fraude”, indicó. El gobernador añadió que ya instruyó a las agencias estatales para investigar estos casos y responsabilizar a quienes participen o faciliten esos esquemas.

“Emití una orden ejecutiva dirigiendo a las agencias estatales a investigar estos esquemas de turismo de nacimiento y hacer que cada proveedor que los facilita rinda cuentas”, aseveró.

Qué establece la orden ejecutiva GA-57

La orden ejecutiva GA-57 asigna la investigación a seis organismos estatales vinculados con la salud pública, la regulación profesional y la supervisión de servicios.

Las agencias involucradas son:

Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas ( DSHS, por sus siglas en inglés ).

). Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas ( HHSC, por sus siglas en inglés ).

). Oficina del Inspector General de la HHSC (OIG, por sus siglas en inglés) .

. Junta Médica de Texas ( TMB, por sus siglas en inglés ).

). Junta de Enfermería de Texas ( BON, por sus siglas en inglés ).

). Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés).

La instrucción alcanza a cualquier persona o entidad que, según determinen las investigaciones, publicite, promueva, facilite o participe en presuntos esquemas de turismo de nacimiento.

Qué sanciones podrían enfrentar los proveedores investigados

Según la orden ejecutiva, cada organismo podrá adoptar medidas administrativas dentro de las facultades que le otorga la legislación estatal. Entre ellas se incluyen:

Revocar o suspender licencias profesionales.

Excluir a personas o empresas de contratos con el estado.

Negar beneficios estatales cuando corresponda.

Aplicar otras medidas previstas por la normativa vigente.

Además, Abbott autorizó a las agencias estatales a coordinar investigaciones con fiscales federales cuando exista autorización del gobernador y se respeten las disposiciones establecidas por la Constitución de Texas.

Qué busca la administración de Greg Abbott con esta medida

Para el funcionario, el turismo de nacimiento constituye un mecanismo utilizado para obtener de forma fraudulenta beneficios migratorios. Por ese motivo, la administración estatal sostiene que el sistema de salud no debe ser utilizado para facilitar estas prácticas.

De acuerdo con CBS News, con la orden ejecutiva GA-57, Abbott busca reforzar los controles sobre quienes presuntamente promuevan o faciliten estos esquemas mediante investigaciones administrativas y la coordinación con autoridades federales.

Greg Abbott ordenó investigar el turismo de nacimiento dentro del sistema de salud de Texas XGreg Abbott

Cabe destacar que la medida no modifica las normas sobre la ciudadanía por nacimiento establecidas en la Constitución de Estados Unidos, pero sí ordena a las agencias estatales identificar y sancionar, cuando corresponda, a las personas o entidades involucradas en estas actividades dentro de Texas.