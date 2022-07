Los fans de Jennifer Lopez no se resistieron y delataron el alevoso detalle en su look durante un show

Jennifer Lopez es una de las celebridades más reconocidas a nivel mundial y también una de las que más cuida cada detalle en sus presentaciones. Así lo demostró a través de su documental Halftime, que se estrenó recientemente en Netflix. Sin embargo, pese a su intento por mantener la perfección, la diva no está exenta de sufrir algún imprevisto. Recientemente, un video de ella se hizo viral en redes sociales al mostrar que su vestuario tenía un desperfecto que la dejó expuesta por un momento.

Todo ocurrió en uno de sus últimos conciertos. Mientras la Diva del Bronx interpretaba la coreografía frente a sus fans, no se percató de un detalle en la parte trasera de su outfit. Un agujero en su traje sobresalía y se pudo ver una pequeña parte del glúteo. El momento fue tan icónico que ella misma compartió el video en sus redes sociales.

Jennifer Lopez mostró parte de un glúteo tras un incidente con su vestuario

En ese sentido, se adelantó a la ola de memes que se aproximaría tras aquel accidente. La artista acompañó el clip con un fragmento de la banda sonora “Oh No” de Kreepa, el cual es tendencia en TikTok y otras plataformas. Usualmente, se utiliza para amenizar momentos divertidos de situaciones inesperadas, tal y como el que ella vivió. Luego de la publicación, sus fanáticos no tardaron en reaccionar.

Jennifer Lopez tenía un agujero en la parte trasera de su outfit

La grabación muestra la pequeña rotura que sufrió JLO mientras hacía un paso de baile que implicaba mover las caderas de un lado al otro. Lo más incómodo, según los fans, fue el instante en que la cantante se dio la vuelta hacia el público, lo que hizo que fuese aún más evidente para todos.

Se desconoce si la cantante se percató de la situación en el momento, pero eso no le impidió continuar con el espectáculo. Y es que lo que más caracteriza a Jennifer Lopez no solo es su profesionalismo, sino también su sinceridad, por lo que no sorprende que haya optado por no ocultar la situación.

En pocos días, el video publicado en su cuenta de TikTok ya acumula más de tres millones de reproducciones, así como miles de comentarios. En cuanto a las reacciones de los usuarios, la mayoría se lo tomó con humor.

“Nueva tendencia de moda”, “La que cosió el vestido en esa parte, quedó desempleada desde ese momento”, “Ella es una verdadera profesional”, “El estilista de su outfit debe estar empacando sus cosas”, fueron algunos de los comentarios más destacados y los que más tuvieron likes.

Cuando Jennifer Lopez se dio vuelta hacia el público, el desperfecto fue todavía más evidente

Por otro lado, otros se dedicaron a analizar cada segundo del clip y concluyeron que la pieza no estaba rota, sino que tenía adherido un trozo de papel, de los que se suelen lanzar durante las presentaciones. “Parece que algo se le quedó pegado, como un papelito”, manifestó un usuario.

Más allá de discernir entre las distintas teorías, la cantante se destacó con la coreografía y su actitud. Estas dos son algunas de las cualidades que llevaron a la famosa al éxito: su entrega total con su trabajo y su público. De hecho, en su documental Halftime reveló que le gustaba que todo saliera perfecto, sin importar las veces que tuviera que ensayar hasta conseguirlo.