Confirman que Armie Hammer, el actor acusado de violación y canibalismo, es empleado en un hotel del Caribe

La carrera artística de Armie Hammer se truncó luego de las acusaciones de canibalismo y prácticas sexuales sadomasoquistas en su contra. Al tener una familia que mantener, aparentemente tuvo que buscar un nuevo trabajo, aunque Hollywood dejó de ser una opción ante el escándalo. Desde hace un tiempo, empezaron a circular rumores de que volvió empleado de un hotel en las islas Caimán y ahora un encuentro podría confirmar esa versión.

La policía de Los Ángeles concluyó la investigación en contra del actor. Cuando el morboso escándalo se volvió tendencia, su nombre nunca pudo estar más presente. Primero se filtraron a los medios varios mensajes que lo mostraban como un hombre con tendencias caníbales, que incluso expresaba sus deseos de comerse las costillas de su amante y hasta su corazón, casi como si se tratara del Marqués de Sade. Estas acusaciones terminaron de hundirlo con el relato de sus exparejas, que revelaron sus gustos sexuales extravagantes. Con todo esto, las cancelaciones del actor de Call me by your name en Hollywood no tardaron en llegar.

Durante el proceso, él se alejó de la vida pública con el argumento de que tenía que pasar tiempo con sus hijos. Luego lo captaron en el Morritt’s Resort, ubicado en Gran Caimán del Caribe, con un uniforme de empleado, aunque al principio fueron solo rumores.

TMZ publicó algunas fotografías de Armie Hammer como empleado de un hotel, hace algunos meses

Y es que, de acuerdo con los registros, Hammer solía acudir de vacaciones a ese hotel, incluso durante la pandemia se hospedó allí por bastante tiempo. Su historia habría pasado de ser la de una estrella de cine a trabajador del resort. Con las primeras versiones, el propio lugar de hospedaje y el abogado de Hammer desmintieron los hechos y aseguraron que era una broma de mal gusto.

Dijeron que sí se alojó en el hotel, donde también vivía su exesposa, Elizabeth Chambers, junto a sus dos hijos, pero que todo fue una broma por parte de otros clientes, con los que el famoso acostumbraba a jugar golf durante su estadía.

Al principio no se creía que Armie Hammer fuera empleado de un hotel

No obstante, el portal de Variety reveló información de último momento en la que aseguró que una fuente cercana al hotel Morritt’s, confirmó que Armie sí trabaja allí como vendedor de multripropiedades. “Está trabajando en el complejo turístico vendiendo multipropiedades, instalado en un cubículo. La verdad es que está totalmente arruinado y trata de ganar dinero para mantener a su familia”, dijo la fuente del medio.

¿Qué sucedió con Armie Hammer y el canibalismo?

Fue en 2020 cuando el actor de El llanero solitario se vio involucrado en una serie de acusaciones por realizar prácticas de canibalismo y también haber abusado sexualmente de varias mujeres. Esta información se supo gracias a la filtración de los mensajes que Hammer le habría enviado a varias mujeres.

“Soy 100% caníbal. Te quiero comer. Jod..., asusta admitirlo. Nunca lo he admitido antes. He cortado el corazón de un animal vivo anteriormente y me lo he comido mientras aún estaba caliente”, decía uno de los textos.

En otro de los escritos, revelaba su intención de comerse a una mujer: “Me pone pensar en sujetar tu corazón con la mano y controlarlo cuando palpita... ¿Me lo darás mañana? No te olvides de que eres mía”, le decía a una mujer luego de haberle pedido beber su sangre.

Luego de la polémica, él decidió retirarse de todos los proyectos cinematográficos, incluido Shotgun Wedding, una comedia que protagonizaría junto a Jennifer Lopez. Además, se sometió a algunos meses de rehabilitación, para recuperarse de su adicción al sexo y a las drogas.