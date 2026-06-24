Ancelotti confirma que Neymar está listo para debutar en el Mundial

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, celebró este martes la recuperación de Neymar, quien está en condiciones de disputar su primer partido en este Mundial el miércoles ante Escocia en Miami.

"Puede jugar, está bien, entrenó muy bien. Estoy muy contento con él", afirmó el técnico italiano, que señaló que el delantero "aporta experiencia, conocimiento del juego y ayuda a los jóvenes".

El astro brasileño, de 34 años, podría ser una de las novedades de la Canarinha en esta tercera fecha del Grupo C, en la que Ancelotti no podrá contar con el extremo Raphinha, quien sufre una lesión muscular en la pierna derecha.

Para el técnico italiano, Brasil deberá repetir la receta de la primera parte contra Haití, al que venció 3-0 en la segunda jornada.

Hay que "tener intensidad con el balón, acierto, evitar errores y tener criterio con el balón", señaló.

Ancelotti espera un partido difícil contra Escocia, a la que definió como un "equipo bien organizado", que juega con mucho balón largo y centros.

Brasil tratará de clasificarse el miércoles como primero del Grupo C, donde tiene cuatro puntos como Marruecos. Escocia suma tres unidades y Haití ninguna.