Cómo es la alimentación de Messi: qué come y qué no el máximo goleador histórico de Mundiales

Lionel Messi continúa en el centro de atención del fútbol por su participación con la selección argentina en el Mundial 2026. En ese contexto, su nutricionista personal reveló en qué consiste la dieta del astro rosarino, la cual lo ayudó a mantenerse en la cima durante años.

Alimentación y disciplina: qué come Messi, según su nutricionista

El nutricionista de la estrella argentina, Ismael Galancho, se refirió al plan alimenticio que ayuda a mejorar el rendimiento del capitán albiceleste. En una entrevista con el medio La Vanguardia, el profesional aclaró que no existen fórmulas secretas, sino una ejecución basada en la ciencia y la precisión.

Ismael Galancho Reina, nutricionista de Lionel Messi, habló sobre la dieta del capitán de la selección argentina

“Tampoco es nada mágico”, reconoció el especialista al explicar el régimen del jugador. Según sus declaraciones, se trata de “alimentos normales”, aunque con el matiz fundamental de que “el 99% de las comidas están pesadas y la hidratación está medida al milímetro”.

Aunque el profesional maneja los datos a distancia, el plan incluye productos frescos, legumbres, carnes magras, pescados y verduras. En ese sentido, Galancho subrayó que, si bien el futbolista puede romper alguna norma por algo concreto, “en general todo está ajustado al detalle”.

El enfoque en datos detrás de la alimentación de Messi

En su participación con Uri Sabat en el programa La Fórmula del Éxito, Galancho profundizó en el enfoque basado en datos que permite a Messi mantenerse en la élite. El nutricionista señaló que todo el proceso de alimentación se diseña en base a información: ”Tanto datos de GPS que tengo de él como datos de analíticas completas para que todo esté en su sitio”.

El nutricionista de Lionel Messi explica cómo es la rutina del astro argentino

Más allá de esto, el nutricionista hizo una reflexión sobre el talento natural de Messi y el impacto de la alimentación en su rendimiento. “Leo seguiría siendo el mejor del mundo aunque comiese pizzas y hamburguesas todos los días”, afirmó.

Además de valorar las cualidades técnicas y la habilidad del futbolista del Inter Miami, el profesional aseguró que Messi es una persona disciplinada, lo cual facilita enormemente cualquier labor de optimización física y profesional desde el punto de vista alimenticio.

El récord que consiguió Messi en el Mundial 2026

Con la combinación de talento, alimentación y preparación física, el capitán argentino se muestra en su más alto nivel en el comienzo del Mundial 2026. El reciente doblete de Messi ante la selección de Austria no solo dio la victoria a Argentina, sino que selló un hito estadístico sin precedentes.

Con ese logro, antes de cumplir 39 años alcanzó la cifra de 18 goles en Copas del Mundo y superó en solitario los 16 tantos del delantero alemán Miroslav Klose. Los tantos del capitán de la selección argentina se repartieron en cinco ediciones mundialistas

El nutricionista de Messi aseguró que el futbolista argentino es disciplinado en su alimentación Walid Ibrahim - Nexpher via ZUMA Press Wire DPA

Mientras tanto, Messi continúa con los entrenamientos y mantiene su plan de alimentación, a la espera del próximo compromiso de la Albiceleste, que será el sábado ante Jordania en el Dallas Stadium. El compromiso marcará el cierre de las acciones del Grupo J y será el último encuentro del equipo de Lionel Scaloni antes de su partido de dieciseisavos de final, aún con rival a definir.