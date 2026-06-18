Ancelotti dice que Brasil "es resiliente y va a mejorar"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo este jueves que los pentacampeones del mundo son un equipo "resiliente" y van a mejorar en el juego contra Haití el viernes en Filadelfia, en su segunda salida en el Mundial 2026.

Con la nueva baja de Neymar, lesionado de la pantorrilla derecha, la Canarinha espera enderezar el camino tras empatar 1-1 con Marruecos en un flojo debut en el Grupo C el sábado.

"Empezar bien es importante en un Mundial, pero lo más importante es que el equipo, más que perfecto, tiene que ser resiliente", dijo el italiano en rueda de prensa en el estadio Lincoln Financial Field.

"Tienes que ser resiliente cuando las cosas no salen bien, no tienes que bajar los brazos cuando las cosas no salen bien, y creo que el equipo es resiliente y va a mejorar", agregó.

Carletto, de 67 años, reconoció nuevamente el mal juego de su combinado en el estreno y dijo que podría hacer "algún cambio" en el once.

"La autocrítica de los jugadores fue una crítica positiva y trabajamos en estos días para solucionar eso (el mal debut), y creo que lo vamos a solucionar, antes o después lo vamos a solucionar. Sigo creyendo que este equipo va a ser competitivo en el Mundial", confió.

Sostuvo que no está interesado en que Brasil sea un equipo con una identidad clara, sino que espera que sea versátil para afrontar distintos rivales y momentos.

"Mi equipo tiene que hacer muchas cosas. Quiero que mi equipo defienda en bloque bajo, ataque, aproveche la calidad de los jugadores, sea agresivo en el frente, baje el bloque, sea defensivo en su área", apuntó.

Ancelotti aseguró que el joven delantero Endrick, de 19 años, muy pedido por la afición brasileña, es un "talento extraordinario" pero que precisa más tiempo para consolidarse en el Scratch.

El italiano ha dado pocos minutos a la perla, a pesar de su buena temporada en el Olympique de Lyon que le garantizó el boleto de regreso al Real Madrid.

"Él es paciente, no tiene prisa y es muy maduro para su edad. Y su familia está muy cerca de él, ese es un aspecto muy importante para un joven", manifestó.

Carletto también tuvo palabras elogiosas para Haití, a priori el equipo más débil del grupo, pero que dio pelea ante Escocia (derrota 1-0) en su regreso a un Mundial tras más de cinco décadas de ausencia, desde Alemania Federal 1974.

"Fue un juego muy equilibrado. Haití mostró cualidades físicas y que es un equipo bien organizado (...) Es un rival que tenemos que respetar", sostuvo.