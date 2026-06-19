La historia de Merlín, el pato de la suerte que conquistó el Mundial 2026 y se convirtió en el amuleto de México

En su primer partido del Mundial 2026, México debutó con un triunfo sobre Sudáfrica por 2 a 0, aunque muchas de las miradas se centraron en Merlín, un pato que se volvió viral en el encuentro. El animal, de dos años y vestido con los colores de la selección, se convirtió en la mascota no oficial del evento, y los aficionados ya esperan su presencia en la noche del jueves 18 de junio, cuando la Tri se mida contra Corea del Sur.

El pato Merlín que ya se volvió el amuleto de México en el Mundial

El debut de México en el Mundial 2026, que también fue el partido inaugural del torneo internacional, resultó en un triunfo que alegró a los fanáticos con los goles de Julián Andrés Quiñones y Raúl Jiménez. Al margen de lo que sucedió en el campo de juego, algunos seguidores del fútbol mexicano atribuyeron a Merlín, un pato de la Ciudad de México, la figura del amuleto de la suerte.

El pato Merlín que se convirtió en amuleto de México

Merlín se robó las miradas de fanáticos y ajenos al deporte al pasearse por las calles vestido con la camiseta y los calcetines de la selección mexicana. Devenido en sensación de internet, el pato apareció en una publicación de la cuenta oficial del equipo en redes sociales, y los comentarios reafirmaron su posición.

“¿Van a llevar a Merlín para el partido de mañana, no? Para la suerte“, escribió un usuario. Otro comentario extendió el pedido para las personas que se encargan de cuidar al animal.

La historia del pato Merlín que conquistó el Mundial

Aunque su viralidad es reciente, el pato mexicano ya es una figura conocida en la ciudad hace bastante tiempo. Cada fin de semana, acompaña a la mexicana Carla Gómez a ferias y eventos del centro histórico, en donde vende aguas y refrescos.

“Merlín ya se había hecho famoso por vender agua embotellada”, declaró la mujer en diálogo con Associated Press. En esa línea, indicó que nunca esperó que su imagen tuviera el impacto que consiguió en redes sociales. “Siempre está con nosotros; nunca imaginamos que se convertiría en semejante fenómeno. No nos lo esperábamos”, agregó.

Merlín, el pato de la suerte de la selección de México en el Mundial, ya se había hecho famoso por vender agua embotellada, según el relato de su dueña @santiago_arau

Al margen de su rol como símbolo de la fortuna, la mascota viral es en su hogar uno de los miembros más consentidos. “No nos gusta dejarlo solo en casa; nos gusta que esté con nosotros. Es nuestro bebé”, indicó Gómez. “Es el bebé, el único heredero de todas mis posesiones y ahora un ídolo”, completó.

El lunes, Gómez y su pato se reunieron con representantes de la FIFA para una sesión de fotos y un anuncio publicitario. Tras este evento, la familia del pato remarcó sus deseos para este Mundial. “México, estamos con ustedes. Y Merlín es su fan número uno”, apuntó la dueña.

El fixture de México en el Mundial 2026

Este jueves 18 de junio, desde las 21 hs (hora del Este de EE.UU.), México se enfrentará a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, en el Estadio Guadalajara, según el calendario de la FIFA. En su debut, la selección anfitriona obtuvo un triunfo, por lo que se ubica en el primer puesto del grupo, empatada en tres puntos con el rival de esta noche.

Por la segunda fecha del Mundial 2026, la selección de México enfrentará esta noche a Corea del Sur @miseleccionmx

El seleccionado coreano se impuso por 2 a 1 sobre la República Checa en la primera fecha, un resultado que intentará replicar en el Estadio Guadalajara.

El duelo de esta noche definirá el camino de México, que en la última jornada enfrentará a República Checa a partir de las 21 hs, en el Estadio Ciudad de México.