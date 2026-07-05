Ancelotti: "Toca digerir la derrota, combustible para el nuevo ciclo"

"Toca digerir la derrota, combustible para el nuevo ciclo", declaró el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti este domingo tras la derrota 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial.

Un doblete de Erling Haaland (79' y 90') dio la victoria al equipo escandinavo ante Brasil, que acortó diferencias a través de Neymar (90+10', penal), después de haber fallado un lanzamiento desde el punto fatídico en la primera parte, por parte de Bruno Guimarães (14').

- Análisis del duelo -

"Noruega no es una sorpresa, sabíamos que podían jugar de esta manera... En la primera parte tuvimos muchas oportunidades, el partido iba bien, en la segunda también tuvimos oportunidades interesantes... Han intentado mantener una intensidad baja y nosotros no queríamos presionar siempre arriba, en el minuto 70 teníamos todavía el control, luego apareció Haaland con su doblete decisivo".

- ¿Exceso de confianza? -

"Creo que Brasil podría haber competido hasta el final del Mundial, incluso por lo que se ha visto hoy, hemos tenido el control y hemos tenido oportunidades. Ha sido complicado presionar arriba porque Noruega estrechaba las líneas. Era un gran riesgo".

"Evidentemente todo el mundo está muy decepcionado. No hemos jugado una Copa del Mundo espectacular pero hemos estado bien, incluso hoy en algunos momentos merecimos la victoria. Hay que aceptar la derrota y continuar mejorando. Tenemos que encontrar otras maneras de mejorar".

- ¿Por qué no tiró Vinícius el primer penal? -

"Hemos trabajado en estadística durante un año y también las aplicamos al rival, en base a esto, las mejores opciones hoy eran Neymar, luego Raphinha, que no estaban en el campo, Bruno Guimarães y Martinelli. Creíamos que Guimarães era la mejor opción en ese momento".

- Entradas de Neymar y Endrick -

"Endrick entró para darnos más profundidad en el último tercio, funcionó durante unos minutos, y para tener más calidad metimos a Neymar".

- Reconstrucción y nuevo ciclo -

"Seguiremos trabajando para mejorar esta selección, aportando nuevas ideas, lo mismo que hemos hecho este año, creo que hemos hecho un trabajo aceptable. Pero así es el deporte, a veces hay que digerir la derrota, la tomaremos como combustible para el siguiente ciclo".

"Hemos ganado experiencia, por mi parte es un resultado decepcionante, pero ha sido una experiencia maravillosa, los jugadores han generado un entorno de trabajo inmejorable. Pero así es el deporte, no todo puede salir a la perfección. No creo que mereciéramos la derrota pero tenemos que aceptarlo".

"Tenemos que gestionar y lidiar con esta tristeza para empezar de nuevo mañana. Tenemos un gran combinado con jugadores que van a seguir y otros nuevos".