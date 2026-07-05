A qué hora de EE.UU. juega México vs. Inglaterra hoy: en vivo el partido de octavos de final del Mundial 2026
Ingleses y aztecas se verán las caras en un cruce eliminatorio que define el pase a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA
México e Inglaterra juegan hoy domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en un cruce de alto voltaje en el Estadio Azteca de la CDMX, con el Tri invicto y sin goles en contra y los ingleses liderados por Harry Kane. El partido se mantiene en el horario original de las 18.00 hs. en Ciudad de México, equivalente a 20.00 horas del Este de EE.UU. (ET).
Hora y cómo mirar en vivo el partido de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026
El horario del México vs. Inglaterra está confirmado para la tarde-noche de Norteamérica, con impacto directo en las franjas de audiencia de la costa este y de los principales estados con población mexicana como California y Texas.
En Texas (zona CT), el encuentro de México en el mundial comenzará a las 7.00 p.m., mientras que en California (zona PT) arranca a las 5.00 p.m.
Para Estados Unidos, el juego de México hoy está disponible en la cobertura oficial del Mundial a través de FOX Network, FS1, Telemundo, Universo y Peacock.
Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.
El camino de Inglaterra y México previo a los octavos de final del Mundial 2026
México llegó a octavos como líder invicto del grupo A desde la fase de grupos y luego eliminó a Ecuador en dieciseisavos, mientras que Inglaterra avanzó también como primero para vencer en 16avos a la RD Congo antes de definir este cruce.
Inglaterra llegó a esta instancia después de sobrellevar una fase de grupos disputada en sedes de EE.UU., en la que debutó con una victoria 4-2 ante Croacia en Dallas, empató 0-0 frente a Ghana en Boston y aseguró el liderazgo del Grupo L con un 2-0 sobre Panamá en Nueva York.
Historial entre México e Inglaterra
El historial entre México e Inglaterra en Mundiales de la FIFA y partidos oficiales ha sido un enfrentamiento con predominio de resultados favorables para los europeos, aunque con actuaciones destacadas del Tri en algunas citas.
Este encuentro de octavos de final se suma a esa lista. Al tratarse de un partido de eliminación directa, el resultado tendrá impacto inmediato en el recorrido de cada equipo en la Copa del Mundo 2026.
México e Inglaterra solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo: el 16 de julio de 1966, en la fase de grupos del Mundial disputado en Inglaterra. Ese partido se jugó en el histórico estadio de Wembley y terminó 2-0 a favor del equipo local.
- Según el historial de la FIFA, México e Inglaterra se han enfrentado 9 veces en total entre partidos amistosos y de competición oficial.
- El saldo es favorable para los europeos: 6 victorias inglesas, 2 triunfos mexicanos y 1 empate.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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