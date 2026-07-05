Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega octavos de final este domingo 5 de julio

En una nueva jornada del Mundial 2026, este domingo 5 de julio se enfrentan varias selecciones por los octavos de final, con el objetivo de obtener un boleto a la siguiente ronda de eliminación directa. La pelota comienza a rodar a las 16 hs (hora del Este de Estados Unidos) en Nueva Jersey, y el segundo y último partido es en Ciudad de México a las 18 hs (hora local).

Horarios de los partidos de octavos de final en el Mundial 2026

En el marco de la segunda jornada de octavos de final de la Copa del Mundo, este domingo 5 de julio hay duelos que generan expectativa. Después de algunos resultados sorpresivos en la anterior ronda, los encuentros de esta tarde se realizan en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y en el Estadio Ciudad de México.

Este domino 5 de julio, México se enfrentará con Inglaterra por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 Fotomontaje generado con IA

Según el calendario oficial de la FIFA, hoy se juegan los siguientes cruces:

Partido 91 en Estadio Nueva York-Nueva Jersey: 16 hs (hora local) - Brasil vs. Noruega .

- . Partido 92 en Estadio Ciudad de México: 18 hs (hora local) - México vs. Inglaterra.

Los ganadores de esta jornada avanzarán a la siguiente etapa, en la que se enfrentarán entre sí el sábado 11 de julio, a partir de las 17 hs, en el Estadio Miami, en Florida.

Mundial 2026 en vivo: canales y streaming para ver Brasil-Noruega y México-Inglaterra

En cuanto a la transmisión, ambos partidos se transmiten por FOX en inglés, mientras que en español son televisados por Telemundo. Además, está disponible el servicio de streaming en español de Peacock.

Al margen de los canales mencionados, en Ciudad de México los aficionados pueden ver el enfrentamiento en el Fan Fest. Este se realiza en el Zócalo de la Ciudad (Plaza de la Constitución, Centro Histórico, C.P. 06000).

Goles de Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026 | Doblete de Harry Kane para los "Tres Leones"

El acceso es gratuito y abierto a todo el público, y se puede ingresar en cualquier momento durante el horario oficial de apertura, siempre que el recinto no haya alcanzado su capacidad máxima, de acuerdo con la FIFA.

En Nueva Jersey, el Fan Hub en el Sports Illustrated Stadium funciona como la experiencia oficial para los aficionados. No obstante, debido a conflictos de horario en el estadio, el Fan Hub no estará abierto el 5 ni el 19 de julio, según el sitio web oficial.

Brasil vs. Noruega: cómo llegaron a esta instancia del Mundial 2026

La jornada de este domingo enfrenta a cuatro selecciones que lograron atravesar la barrera de los 16avos de final.

Brasil tuvo un duro desafío con Japón en la primera ronda de eliminación tras finalizar en el primer puesto de su grupo. Sin embargo, logró sobreponerse al gol nipón que abrió el marcador en el inicio y dio vuelta al partido para ganar 2 a 1 a los 96 minutos.

Por su parte, la selección de Noruega terminó segunda en su grupo tras caer ante Francia en la última fecha.

En 16avos, venció por 2 a 1 a Costa de Marfil, en un enfrentamiento parejo y reñido que fue definido por un gol de la estrella del equipo, Erling Haaland, quien apareció bajo el arco para sellar la victoria.

México le ganó 2 a 0 a Ecuador y avanzó a octavos de final

México de local vs. Inglaterra hoy

México obtuvo puntaje ideal con tres victorias en tres encuentros en la fase de grupos. En 16avos, venció a la Ecuador de Sebastián Beccacece por 2 a 0 con goles de Raúl Jiménez y Julián Andrés Quiñones, y consiguió el pase a octavos, con el sueño de llegar por tercera vez en su historia a cuartos de final.

El seleccionado inglés, que también finalizó en la primera posición de su zona, sufrió en la primera ronda de eliminación un gol a los 7 minutos de República Democrática del Congo. No obstante, la jerarquía del plantel le permitió sobreponerse y, con un doblete del goleador Harry Kane, superó a la selección africana.

Después de estos duelos, los resultados de este domingo determinarán quiénes avanzan a cuartos de final de la cita mundialista.