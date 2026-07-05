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Radios en vivo para México vs. Inglaterra: dónde escuchar el Mundial 2026 y transmisión en español en EE.UU.

TelevisaUnivision Radio ofrece una emisora distinta en cuatro mercados clave del país para seguir el cruce de octavos sin depender de una pantalla

Qué emisoras transmiten el partido en cada ciudad de EE.UU.
Qué emisoras transmiten el partido en cada ciudad de EE.UU.Imagen generada con inteligencia artificial

México enfrenta a Inglaterra hoy domingo 5 de julio a las 20 (hora del Este) por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que empieza a las 18 en el Estadio Ciudad de México, según confirmó la organización del torneo. TelevisaUnivision Radio, a través de su equipo de Fútbol de Primera, asignó una estación distinta en cada uno de los cuatro mercados donde ofrece cobertura por AM/FM para este cruce: Nueva York, Chicago, Dallas y Houston. Las transmisiones son exclusivamente radiales y no están disponibles por streaming, según precisó la propia cadena en su sitio oficial. En cuanto al horario argentino, comienza a las 21.

Qué emisoras transmiten el partido en cada ciudad de EE.UU.

TelevisaUnivision Radio publicó el listado completo de estaciones y horarios de inicio para el domingo 5 de julio. Son estas cuatro:

Los horarios publicados corresponden al inicio de la transmisión radial, no al pitazo inicial del partido, que es a las 18 horas de Ciudad de México (20 ET / 19 CT / 17 PT de EE.UU.).

Qué alternativas hay para quien vive fuera de esas cuatro ciudades

Quien está fuera de Nueva York, Chicago, Dallas o Houston no tiene acceso a la señal AM/FM de Fútbol de Primera para este partido, ya que la cadena reserva esa cobertura terrestre a mercados específicos. La alternativa en inglés es SiriusXM, con dos canales por suscripción: SiriusXM FC (canal 157) y FOX Sports on SiriusXM (canal 83), con comentaristas como Tony Meola y Eric Wynalda.

El partido de Inglaterra y México define el pase a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El partido de Inglaterra y México define el pase a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026Imagen ilustrativa generada con IA

Para quien tiene acceso a pantalla, la cobertura en español se completa por Telemundo y Universo en TV abierta y de cable, además de streaming en Peacock. En inglés, la señal corre por FOX y FS1, con opciones adicionales en fuboTV y Fox One. Además, el minuto a minuto puede seguirse a través de canchallena.

A qué hora de EE.UU. empieza el partido de México vs Inglaterra: las zonas horarias

El partido empieza a las 18 en Ciudad de México, un horario que la FIFA mantuvo pese a versiones previas sobre un posible adelanto por pronóstico de tormentas eléctricas en la capital mexicana. Esa hora equivale a las 20 en la costa Este, 19 en la zona Central de Texas y 17 en la costa Oeste, incluida California.

Para quien tiene acceso a pantalla, la cobertura en español se completa por Telemundo y Universo en TV abierta y de cable, además de streaming en Peacock
Para quien tiene acceso a pantalla, la cobertura en español se completa por Telemundo y Universo en TV abierta y de cable, además de streaming en PeacockGinnette Riquelme - AP

México llega invicto, con cuatro victorias y ningún gol recibido en el torneo, tras vencer 2-0 a Ecuador en dieciseisavos. Inglaterra avanzó con un triunfo 2-1 sobre República Democrática del Congo, con doblete de Harry Kane.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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