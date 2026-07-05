Radios en vivo para México vs. Inglaterra: dónde escuchar el Mundial 2026 y transmisión en español en EE.UU.

México enfrenta a Inglaterra hoy domingo 5 de julio a las 20 (hora del Este) por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que empieza a las 18 en el Estadio Ciudad de México, según confirmó la organización del torneo. TelevisaUnivision Radio, a través de su equipo de Fútbol de Primera, asignó una estación distinta en cada uno de los cuatro mercados donde ofrece cobertura por AM/FM para este cruce: Nueva York, Chicago, Dallas y Houston. Las transmisiones son exclusivamente radiales y no están disponibles por streaming, según precisó la propia cadena en su sitio oficial. En cuanto al horario argentino, comienza a las 21.

Qué emisoras transmiten el partido en cada ciudad de EE.UU.

TelevisaUnivision Radio publicó el listado completo de estaciones y horarios de inicio para el domingo 5 de julio. Son estas cuatro:

Nueva York: Qué Buena 1280 AM, desde las 7:30 p.m. (hora del Este)

Chicago: Qué Buena 105.1 FM, desde las 6:30 p.m. (hora Central)

Dallas: Qué Buena 94.1 FM, desde las 6:30 p.m. (hora Central)

Houston: Amor 106.5 FM, desde las 6:30 p.m. (hora Central)

Los horarios publicados corresponden al inicio de la transmisión radial, no al pitazo inicial del partido, que es a las 18 horas de Ciudad de México (20 ET / 19 CT / 17 PT de EE.UU.).

Qué alternativas hay para quien vive fuera de esas cuatro ciudades

Quien está fuera de Nueva York, Chicago, Dallas o Houston no tiene acceso a la señal AM/FM de Fútbol de Primera para este partido, ya que la cadena reserva esa cobertura terrestre a mercados específicos. La alternativa en inglés es SiriusXM, con dos canales por suscripción: SiriusXM FC (canal 157) y FOX Sports on SiriusXM (canal 83), con comentaristas como Tony Meola y Eric Wynalda.

El partido de Inglaterra y México define el pase a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

Para quien tiene acceso a pantalla, la cobertura en español se completa por Telemundo y Universo en TV abierta y de cable, además de streaming en Peacock. En inglés, la señal corre por FOX y FS1, con opciones adicionales en fuboTV y Fox One. Además, el minuto a minuto puede seguirse a través de canchallena.

A qué hora de EE.UU. empieza el partido de México vs Inglaterra: las zonas horarias

El partido empieza a las 18 en Ciudad de México, un horario que la FIFA mantuvo pese a versiones previas sobre un posible adelanto por pronóstico de tormentas eléctricas en la capital mexicana. Esa hora equivale a las 20 en la costa Este, 19 en la zona Central de Texas y 17 en la costa Oeste, incluida California.

Para quien tiene acceso a pantalla, la cobertura en español se completa por Telemundo y Universo en TV abierta y de cable, además de streaming en Peacock Ginnette Riquelme - AP

México llega invicto, con cuatro victorias y ningún gol recibido en el torneo, tras vencer 2-0 a Ecuador en dieciseisavos. Inglaterra avanzó con un triunfo 2-1 sobre República Democrática del Congo, con doblete de Harry Kane.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.