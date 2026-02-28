Animales salvajes inspiraron vampiros de "Pecadores", dice artista de maquillaje nominado al Óscar

El artista de maquillaje Mike Fontaine se dedicó a estudiar a los animales salvajes para encontrar la inspiración que le permitiría transformar a los mundanos humanos de "Pecadores" en sanguinarios, espectrales y voraces vampiros.

El estadounidense, nominado al Óscar por su trabajo en la cinta dirigida por Ryan Coogler, buscaba entender cómo hacer verosímiles "todas estas tipos de criaturas fantásticas".

"Cómo hacer que los ojos brillantes y los colmillos se sintiesen como si pudieran existir de verdad", explicó Fontaine en entrevista con AFP.

"Tuvimos una enorme cantidad de trabajo", acotó. "Y requirió de un equipo masivo".

El artista, quien fue nominado para la categoría de maquillaje y peluquería junto al también especialista en maquillaje Ken Diaz y la estilista de cabello Shunika Terry, dijo que al leer por primera vez el guión de Coogler supo de inmediato que "todo tenía que ser muy realista".

"Pecadores" mezcla escenas de terror, romance y acción, aderezadas con dosis musicales.

Ambientada en los años 1930 en el sur de Estados Unidos, la cinta sigue a dos gemelos (interpretados por el también nominado Michael B. Jordan) que regresan a su pueblo a rehacer sus vidas, pero se ven confrontados por un grupo de insaciables vampiros.

Un éxito en las salas de cine, la película llegará a la 98ª ceremonia de los Óscar el 15 de marzo al frente del resto con un récord de 16 nominaciones.

La producción, contó Fontaine, ha sido el trabajo más desafiante de su carrera que incluye títulos como "Batman", que le valió su primera nominación al Óscar en 2023, y la serie "El Pingüino", que le rindió un Emmy.

"Tomó cientos y cientos de prótesis, esculturas, moldes, colmillos y lentes de contacto para traer todo a la vida", dijo.

De escaneos digitales, a moldes en varios materiales, a la creación de las prótesis, detalló Fontaine mostrando a AFP una de sus piezas.

El trabajo de creación fue ejecutado por un ensamble de expertos en diversas áreas que se juntaron bajo su batuta.

Pero más allá de los hipnóticos colmillos, y las realísticas heridas, un elemento singular de los vampiros de Fontaine estuvo en la mirada.

"Ryan (Coogler) me pidió desde el comienzo si podríamos crear este tipo de efecto ocular brillante, luminoso, con lentes de contacto", contó.

Para lograr esa mirada metálica, iridiscente, el artista se apoyó en Cristina Patterson, una artista que trabajó durante años en el diseño y desarrollo de unos lentos de contacto reflectantes.

Las piezas hicieron su estreno en la pantalla grande gracias a "Pecadores".

"Les da una identidad visual a los vampiros", dijo el joven artista que, con su extrema atención al detalle, se ha hecho un nombre en la competitiva industria.

- "El alma de la creatividad humana" -

De la conceptualización a la práctica, Fontaine y su equipo también tuvieron las manos llenas.

"Uno de los desafíos de 'Pecadores' es que casi todos los personajes en la película atraviesan algún tipo de transformación: se mueren o se convierten en vampiros", comentó.

Esto implicó que durante algunos días de rodaje, los artistas llegaran a tener en el departamento de maquillaje de cinco a seis miembros del elenco.

Fontaine no solo reconoce el trabajo de su equipo y abunda en elogios a Coogler, sino que toma tiempo para aplaudir a los actores por su disposición a trabajar cubiertos en prótesis que, en algunos casos, les limitaban movimientos y acciones cotidianas.

Con una muy realista réplica del rostro de Omar Benson Miller (que interpreta a Cornbread en la cinta), Fontaine señala el trabajo en el área de la boca y la inexistente quijada que ha sido reemplazada por lo que parece un amasijo de carne viva.

Y enfatiza: "Omar no podía comer, no podía hablar. Era intenso para él usar esto. No podía ver (por los lentes de contacto). Así que básicamente estaba ciego y enterrado en esto".

El artista destaca además que las estrellas tuvieron que adaptarse a horas de maquillaje, y a actuar con estas capas de prótesis bajo el implacable calor de más de 30ºC de la húmeda y pantanosa Luisiana.

En los tiempos de la prominencia de la inteligencia artificial, Fontaine toma una pausa además para ensalzar su pericia, y la importancia del toque del artista.

"Realmente quiero que este tipo de arte avance, pero no de manera que sea reemplazado por algo que no tenga el alma de la creatividad humana", dijo.

"Y creo que 'Pecadores' es una película perfecta para encarnar ese oficio".