Alerta meteorológica en Texas y el centro de EE.UU.: qué áreas tienen riesgo de tormentas e inundaciones en las próximas horas

Distintos sectores de las Llanuras y el Medio Oeste enfrentarán tormentas intensas con potencial de provocar inundaciones repentinas, granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento e incluso algunos tornados. Además, la temporada de ciclones tropicales ya comenzó en el Pacífico oriental con la formación de la tormenta tropical Amanda.

Tormentas en Texas y el centro de EE.UU.: qué zonas enfrentan riesgo de inundaciones

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una extensa franja de humedad procedente del Golfo de México alimentará el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas sobre distintas regiones del centro del país norteamericano. Este patrón interactuará con un frente casi estacionario que permanecerá ubicado entre las Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), una extensa franja de humedad proveniente del Golfo de México interactuará con un frente casi estacionario ubicado entre las Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste NWS

Para este jueves, los meteorólogos anticipan varios episodios de precipitaciones y tormentas que podrían repetirse sobre las mismas áreas durante horas. Esta situación incrementará el riesgo de acumulaciones significativas de lluvia y posibles inundaciones repentinas en sectores localizados.

Aunque los mayores niveles de riesgo por lluvias excesivas se concentrarán sobre el este de Nebraska y el oeste de Iowa, las condiciones atmosféricas también favorecerán el desarrollo de tormentas en áreas cercanas a la costa del Golfo, entre las que se incluyen partes de Texas, donde la combinación de humedad abundante y calor diurno impulsará la formación de células tormentosas durante el viernes.

El organismo federal advirtió que la llegada continua de aire cálido y húmedo desde el sur permitirá tasas elevadas de precipitación, capaces de generar anegamientos rápidos en zonas vulnerables.

Tormentas severas en las Llanuras: granizo, vientos dañinos y tornados aislados

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un nivel de riesgo leve para tormentas severas en sectores de las Llanuras del norte durante este jueves.

El SPC emitió una alerta de riesgo leve de tormentas severas para este jueves en una región comprometida que abarca el norte de Nebraska, gran parte de Dakota del Sur y las Altas Llanuras del norte SPC

La región más comprometida abarcará:

Norte de Nebraska

Gran parte de Dakota del Sur

Sectores de las Altas Llanuras del norte

Los especialistas prevén que las tormentas más fuertes podrán producir:

Granizo grande y muy grande

grande y muy grande Vientos dañinos

Tornados aislados

De acuerdo con el SPC, la atmósfera presentará niveles elevados de inestabilidad junto con una marcada diferencia en la velocidad y dirección de los vientos según la altura. Esta combinación favorecerá la aparición de supercélulas, uno de los tipos de tormentas más intensos y organizados.

También se espera actividad tormentosa adicional desde el centro de Kansas hasta el centro de Iowa, donde podrían registrarse ráfagas severas y episodios aislados de granizo.

Tormenta tropical Amanda: el primer sistema con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico

Mientras tanto, la temporada ciclónica ya comenzó en el océano Pacífico oriental. Según informó FOX Weather, la tormenta tropical Amanda se convirtió en el primer sistema con nombre de la temporada 2026, tanto en el Pacífico oriental como en el Atlántico.

La tormenta tropical Amanda se consolidó formalmente como el primer sistema con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico oriental NHC

El fenómeno se formó durante las primeras horas del miércoles en aguas abiertas del Pacífico, a cientos de millas de cualquier zona poblada. Actualmente, presenta vientos sostenidos de 40 millas por hora (64 km/h) y avanza hacia el norte-noroeste a 8 millas por hora (13 km/h).

Los pronósticos indican que Amanda permanecerá lejos de tierra firme y que se debilitará gradualmente durante la próxima semana al encontrarse con condiciones atmosféricas menos favorables.

No obstante, FOX Weather señaló que otras áreas cercanas a la costa mexicana continúan bajo vigilancia por posible desarrollo tropical. Independientemente de que esos sistemas logren organizarse o no, podrían dejar entre tres y cinco pulgadas (7,6 y 12,7 centímetros) de lluvia acumulada en sectores del sureste de México y América Central durante los próximos diez días.

Además, las temperaturas de la superficie oceánica permanecen entre 2°F y 3°F (1,1°C y 1,7°C) por encima del promedio en amplias zonas del Pacífico oriental, una situación consistente con el desarrollo de un evento de El Niño de gran intensidad que podría favorecer una temporada tropical más activa en esa cuenca.