Golpe al narcotráfico en México: quién es “Gabito”, el aliado de Los Chapitos que fue capturado en Sinaloa

Un nuevo operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas derivó en la captura de uno de los presuntos líderes criminales con mayor influencia en el sur de Sinaloa. La detención de Gabriel “N”, conocido como “Gabito” y colaborador de Los Chapitos, representa un nuevo golpe contra las estructuras vinculadas al cartel de Sinaloa.

Gabito, el presunto jefe regional detenido en Sinaloa

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional de México en un comunicado oficial difundido el 2 de junio, Gabriel “N”, alias “Gabito” y/o “80”, fue detenido el 1° de junio durante una operación coordinada entre personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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El operativo se desarrolló en el municipio de El Rosario, en el estado de Sinaloa, y tuvo como resultado la captura de quien las autoridades consideran un jefe regional de la organización criminal identificada como cartel del Pacífico, específicamente de la facción denominada “Menores”.

De acuerdo con la información oficial de Defensa, el detenido mantenía presencia e influencia en diversas localidades del sur sinaloense. Entre los municipios donde operaba se encuentran:

Escuinapa

San Ignacio

Cosalá

Rosarito

Concordia

Villa Unión

Mazatlán

Los Chapitos y la relación de Gabito con la organización

La información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional señala que Gabriel “N” era considerado un colaborador cercano de Archivaldo “N”, conocido como “Chapito”.

Esta relación lo ubicaba dentro del círculo de confianza asociado a la facción de Los Chapitos, uno de los grupos con mayor peso dentro de las estructuras derivadas del Cartel de Sinaloa.

La semana pasada, Defensa también anunció la captura de otro delincuente con vínculos con Los Chapitos x.com/OHarfuch

Las autoridades mexicanas también lo identifican como uno de los principales generadores de violencia en la zona sur de Sinaloa, una región que fue escenario de disputas entre organizaciones criminales y de múltiples operativos de seguridad.

Narcotráfico y violencia: los delitos que se le atribuyen a Gabito

La versión oficial difundida por Defensa indica que Gabriel “N” está vinculado con el secuestro y homicidio de diez personas relacionadas con una empresa minera en Sinaloa.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, el hecho ocurrió el 23 de enero de 2026 y habría tenido como víctimas a seis trabajadores y cuatro proveedores de dicha compañía minera.

Las investigaciones sobre este caso forman parte de los expedientes que las autoridades mantienen abiertos contra el detenido. Además de esos señalamientos, las carpetas de investigación incluyen presuntos delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidio.

Tras la detención de “Gabito”, las fuerzas de seguridad aseguraron distintos elementos que quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que durante el operativo fueron decomisados:

Armamento

Municiones

Droga.

Un vehículo

Los Chapitos bajo presión: otra captura reciente vinculada a la facción

La detención de Gabriel “N” se produjo apenas días después de otro operativo relevante contra personas señaladas por sus presuntos vínculos con Los Chapitos.

La detención de "Gabito" se suma al operativo realizado la semana pasada contra Isaí Martínez, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán x.com/OHarfuch

Según informó CNN, el 26 de mayo las autoridades mexicanas capturaron a Isaí Martínez, identificado como sobrino del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. El arresto ocurrió en la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado de Sonora.

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, Martínez, también conocido como “El Chinacate”, era señalado como presunto operador y coordinador logístico de Los Chapitos.

El medio detalló que la Secretaría de Seguridad de México atribuye a Martínez actividades relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas. Entre los señalamientos se encuentran la coordinación del traslado de 10.000 píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos, así como tareas vinculadas con la producción y distribución de sustancias ilícitas destinadas a ese país y a Costa Rica.