Annika Reiss firma la mejor marca mundial del año en la milla al aire libre

La atleta estadounidense Annika Reiss superó este sábado a su compatriota Addy Wiley en la meta y ganó la milla femenina con un tiempo de cuatro minutos y 25,52 segundos, la mejor marca mundial al aire libre de 2026, en el evento 116º de Drake Relays, en Estados Unidos.

En el Estadio de la Universidad de Drake en Des Moines, Iowa, Wiley lideró la mayor parte de la carrera, pero llegó en el segundo puesto por tan solo 0,44 segundos.

Reiss superó el tiempo de 4:34.33 de la argentina Micaela Levaggi, registrado hace dos semanas, y consiguió la mejor marca al aire libre del año.

"Esto me da mucha confianza", dijo Reiss. "La confianza es algo con lo que definitivamente lucho, así que poder competir a este nivel y ganar me prepara para una muy buena temporada al aire libre. Estoy muy emocionada".

El estadounidense Jamal Britt, quien estableció la mejor marca mundial de 2026 en los 110 metros vallas hace tres semanas con una victoria de 13,07 segundos en Florida, se llevó el título de Drake en la misma prueba con un tiempo de 13,22.

Su compatriota Jamar Marshall Jr. quedó segundo con 13,31 segundos. Ambos corrieron con un viento en contra de 0,4 m/s.

"El objetivo siempre fue venir aquí, ganar y pasar a la siguiente ronda", dijo Britt. "Intenté rebajar un poco (la mejor marca mundial), pero estuve bastante cerca".

El estadounidense Roger Steen defendió su título de lanzamiento de peso con una marca de 21,93 m.

El nigeriano Chuk Enekwechi fue segundo con 21,74 m y el jamaicano Rajindra Campbell, bronce en los Juegos Olímpicos de París, tercero con 21,72 m.

El estadounidense C.J. Allen ganó los 400 metros vallas masculinos con un tiempo de 48,94 segundos en su debut de la temporada al aire libre.

Su compatriota Cooper Cawthra venció los 1.500 metros masculinos con un tiempo de 3:35.22, mientras que el francés Titouan Le Grix quedó segundo con 3:36.11.

En los 400 metros vallas, el estadounidense Shamier Little se impuso al parar el reloj en 54,72 segundos.

Alia Armstrong, de Estados Unidos, ganó los 100 metros vallas femeninos con un tiempo de 12,77 segundos.

"Solo quiero demostrarles a todos que pertenezco a este nivel y que estoy aquí para quedarme", dijo.