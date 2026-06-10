Miguel Díaz-Canel reaparece y habla de varios escenarios en Cuba: “Provocar un cambio del sistema político”

Miguel Díaz-Canel volvió a aparecer públicamente en una entrevista realizada en el Palacio de Gobierno cubano. Durante la conversación, el mandatario abordó la situación económica de Cuba, las relaciones con Estados Unidos y las dificultades que enfrenta la isla en sectores como la energía, la alimentación y la salud. Canel se refirió a la crisis que enfrentan los ciudadanos y habló de tres posibles escenarios que abrirían la posibilidad de provocar un cambio del sistema político.

Los escenarios que menciona Díaz-Canel para Cuba

En una charla con el periodista español Andrés Gil, el jefe de Estado sostuvo que las medidas aplicadas por Washington en los últimos años generaron restricciones sobre el acceso a combustible, financiamiento e insumos básicos. Según explicó, esas condiciones repercuten directamente en el funcionamiento de actividades esenciales dentro de la isla.

“Cuando la administración Trump impone 240 medidas que recrudecieron ese bloqueo, se potencia la persecución financiera y la persecución petrolera“, aseguró el mandatario cubano a Gil.

“Además, nos incluye en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, por lo que son muy difíciles las relaciones con los bancos, con las agencias financieras a nivel internacional“, aseguró.

Díaz-Canel afirmó que la estrategia estadounidense tiene como objetivo aumentar la presión económica sobre la isla. Durante la entrevista, el mandatario describió tres posibles escenarios que, según su interpretación, forman parte de la política de EE.UU. hacia Cuba.

La primera estaría relacionada con el incremento de las dificultades económicas mediante sanciones y restricciones comerciales. Según explicó el mandatario, ese escenario buscaría generar un “nivel de tensión social” que pudiera derivar en episodios de inestabilidad interna para que ese estallido “le dé posibilidad, con un pretexto de ayuda humanitaria, de intervenir en el país“.

La segunda alternativa mencionada por Díaz-Canel contempla la existencia de negociaciones bajo presión económica. “Para apoderarse de la economía cubana, para ocupar el país económicamente y que eso después les diera la posibilidad de provocar un cambio del sistema político. Esa es la gran aspiración de EE.UU.“, señaló.

La posibilidad de una intervención militar en Cuba, según Díaz-Canel

El presidente cubano indicó que un tercer escenario consistiría en una acción militar directa contra el país caribeño. Frente a esa hipótesis, aseguró que Cuba mantiene mecanismos de preparación basados en su doctrina de defensa nacional.

Al mismo tiempo, aclaró que su gobierno no descarta el diálogo con EE.UU. “Nosotros siempre hemos planteado el tema del diálogo. Tiene que ser una conversación sin presiones, en igualdad de condiciones, sin condicionamiento con relación a cambios en nuestro sistema político y social“, dijo Díaz-Canel.

El presidente Miguel Díaz-Canel señala una estrategia estadounidense de asfixia económica diseñada para provocar un estallido social Estudios Revolución

Para La Habana, el reconocimiento de la soberanía nacional constituye un requisito indispensable para avanzar en cualquier proceso de acercamiento bilateral.

Díaz-Canel habló sobre la crisis energética y los apagones en Cuba

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la situación del sistema eléctrico. Díaz-Canel atribuyó los cortes de energía a las dificultades para acceder de manera estable a combustibles destinados a la generación.

Díaz-Canel describe la crítica situación sanitaria en Cuba

Según detalló, las limitaciones en el abastecimiento de petróleo afectan el funcionamiento de centrales termoeléctricas y de otros sistemas de generación distribuidos en distintas regiones de la isla.

El mandatario sostuvo que esta situación tiene consecuencias sobre la vida cotidiana de millones de personas y también impacta en servicios considerados esenciales.

“Hoy nuestros hospitales no tienen la energía que necesitan por los apagones. Por lo tanto, hoy hay una lista de espera en operaciones quirúrgicas de más de 100.000 pacientes cubanos y entre ellos hay más de 12.000 niños“, aseguró Díaz-Canel.

El presidente cubano destacó además las dificultades que enfrentan médicos, enfermeros y trabajadores sanitarios para trasladarse a sus puestos. “También el transporte público está limitado por la falta de combustible”, agregó.