Conmoción en California: un hombre mató a sus hijos mellizos y se suicidó en medio de una fiesta familiar

Un padre asesinó a sus hijos mellizos durante una cena familiar y luego se quitó la vida en Canoga Park, California. El trágico hecho ocurrió el domingo en una vivienda sobre la avenida Owensmouth al 8000.

Según reportó ABC 7 Los Angeles, el Departamento de Bomberos local fue alertado sobre el hecho a través de un llamado realizado cerca de las 19.15. Una vez que los equipos de emergencia se presentaron en el domicilio, confirmaron el fallecimiento de tres personas -un hombre de 37 años y dos menores de 10-.

Un helicóptero AIR7 sobrevoló la zona, que estaba repleta de agentes de las fuerzas de seguridad. Los uniformados se entrevistaron con familiares de las víctimas, que lloraban la pérdida de sus seres queridos. “Es realmente triste. Dos niños pequeños y su padre. Nadie se merece algo así”, dijo una mujer presente en el lugar.

Un padre asesinó a sus hijos mellizos durante una cena familiar y luego se quitó la vida en Canoga Park, California

Un grupo de detectives pasó varias horas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes entrando y saliendo de la vivienda, recabando pruebas e intentando determinar qué provocó las muertes. A través de un comunicado, el Departamento de Policía informó que abrió una investigación por un caso de homicidio seguido de suicidio.

Las identidades de los niños fueron reveladas el lunes -se trató de Joseph y Greysen Chavez- mientras que se resguardó el nombre del padre a la espera de poder notificar sobre su muerte a todos sus familiares.

Giovanni Trejo, un hombre que vive a metros de la vivienda donde ocurrió la tragedia, dijo que estaba en su casa al momento del tiroteo. “Estaba viendo la televisión, pero no escuché disparos. Me percaté de que algo andaba mal cuando la policía llegó. Algunos agentes llamaron a mi puerta y me preguntaron por lo que había ocurrido”.

Avy Pérez, una mujer que suele caminar por el vecindario, dijo que acudió al lugar para ofrecer su apoyo: “Aunque no podamos ver a su familia, pensamos que necesitaban oraciones y reflexión porque... no sé. Personalmente, independientemente de si los conozco o no, rezaría por alguien, por su sanación y por su bienestar genera”.

Como precisó Los Angeles Times, una familia de cuatro miembros fue hallada muerta por heridas de bala en una vivienda de North Hills el 27 de mayo. Según la policía y el médico forense del condado, se cree que la madre, Marine Basmajian, de 30 años, asesinó a tiros a su esposo, Khajag Basmajian, de 31 años, a su hijo Alec, de 2 años, y a su hija Ella, de 6 días de nacida, antes de suicidarse de un disparo en la cabeza. En ambas zonas residenciales, las tragedias provocaron una oleada de conmoción, dolor y exigencias de respuestas.