Ante sus reyes, Países Bajos despega en Houston y aplasta a Suecia

Países Bajos deleitó este sábado a astronautas y reyes con una goleada 5-1 ante Suecia en el Houston Stadium y se mantiene en la pelea por orbitar como líder del Grupo F en los 16avos del Mundial 2026

Luego de empatar a uno con Japón en el primer partido, los dirigidos por Ronald Koeman despegaron con el doblete de Brian Brobbey (5' y 17'), luego el de Cody Gakpo (47' y 54') y, para sellar la hazaña, Crysencio Summerville con un derechazo a los 89

Suecia, que este sábado encajó de vuelta la misma goleada que le propinó a Túnez en su debut, encontró el descuento con Anthony Elanga a los 59

En la tribuna presenciaron el espectáculo los monarcas de Países Bajos Guillermo Alejandro y Máxima, además de los astronautas de la misión Artemis II Víctor Glover y Red Weisman

Se trató de un partido intenso, de duelos tácticos y genialidades individuales, con ambos seleccionadores leyendo el juego milimétricamente

Pero los "Oranje" plantaron su bandera durante buena parte de la primera parte en el área sueca

Los nórdicos de Graham Potter intentaron reaccionar. La insistencia de su artillería con Viktor Gyokeres, Alexander Isak y un destacado Yasin Ayari amenazó y puso a trabajar horas extras a los defensores liderados por Virgil Van Dijk

Pero se acabó el combustible en su nave

-Aterrizaje naranja-

El estadio estaba pintado de naranja, con miles de hinchas que llegaron en caravana hasta el Houston Stadium, acompañando el desplazamiento del bus Naranja, enviado en barco a Estados Unidos para estas competiciones

En las tribunas, los reyes saludaban como anunciando que este territorio pasaría a ser suyo en los siguientes 90 minutos

Suecia, tal vez envalentonada por la goleada 5-1 ante Túnez en su debut, trató de ir a la presión. Pero la Oranje aprovechó el riesgo que se tomó el rival para romper sus líneas

Así, una jugada que arrancó en el medio campo llegó por la banda izquierda para Cody Gakpo. Sin dudarlo, el delantero del Liverpool lanzó la bola para que Brian Brobbey anotara con total frialdad

Los naranjas mantenían un ataque implacable, proyectándose por las bandas y mandando para el centro. Así vino el segundo, pero esta vez por la derecha. Un centro rasante y cruzado de Denzel Dumfries llegó nuevamente para Brobbey, atento para apenas tocarla y mandarla dentro nuevamente

Después de la primera pausa de hidratación, el DT de los suecos Graham Potter reorganizó su escuadra

A los 31 minutos, Alexander Isak se hizo del balón, tocó para Viktor Gyokeres por la izquierda. Con precisión milimétrica centró para Yasin Ayari, quien desperdició la bola tratando de controlarla con el pecho. La dualidad ofensiva Gyokeres-Isak parecía despertar

-Cuidado con Ayari-

Ayari volvió a avisar después tras recibir en el borde del área, mandándola por sobre el travesaño, pero causando la indignación del defensor central neerlandés Virgil Van Dijk, quien ya reclamaba a sus compañeros

-"Houston, tenemos una solución"-

En la segunda mitad los neerlandeses arrancaron con el mismo nivel de exigencia. Un recién ingresado Crysencio Summerville prometía ponerle más intensidad al juego

A los 47 minutos, Denzel Dumfries entregó para el hombre del West Ham United, quien centró el balón para que Cody Gakpo anote a voluntad. Luego, otra vez una combinación Summerville - Gakpo permitió a este último inflar las redes

El atacante sueco Isak miraba al cielo tratando de entender. La ayuda divina y el descuento llegó con un recién ingresado Anthony Elanga, a quien Isak le puso el balón, tras una desinteligencia del mediocampo neerlandés

Pero la invasión naranja ya estaba consumada. Casi al cierre, Summerville, un arma secreta de la nave naranja, inició y finalizó una jugada, disparando potentemente desde el borde del área

Ahora Países Bajos, con cuatro puntos, deberá definir su clasificación el 25 de junio frente a Túnez en Kansas City, mientras que Suecia, también con cuatro, se medirá con Japón en Dallas

En 1970, en el Centro Espacial Johnson de Houston se escuchó la frase: "Houston, hemos tenido un problema", tras una falla en el Apolo 13 que iba rumbo a la Luna. ¡Houston, tenemos una solución!, rezaban unas camisetas de hinchas naranjas este sábado

Y la tuvieron, pues la goleada despegó al equipo de Koeman en el grupo y lo puso como líder un punto por arriba de los suecos