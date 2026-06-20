El detalle oficial para identificar una moneda Liberty Head que puede alcanzar los US$3.5 millones

Las monedas Proof, o de prueba, ocupan un espacio particular dentro del mercado numismático debido a que fueron producidas como ejemplares de presentación y no para la circulación cotidiana. Entre las emisiones más buscadas se encuentra la pieza de 10 dólares de 1839, vinculada al inicio de la serie Liberty Head.

Por qué la moneda Liberty Head de 1839 es tan buscada

La moneda de US$10 de 1839 forma parte de un grupo reducido de ejemplares Proof conocidos (en español, “de prueba”). La escasez en estados de conservación elevados convirtió a determinadas variantes en piezas difíciles de localizar.

Así se ve una moneda proof

Esto ocurre especialmente con las primeras emisiones de la serie, cuya disponibilidad es limitada incluso entre los coleccionistas especializados. Los registros numismáticos indican que existen apenas tres monedas identificadas de esta variante específica.

Una de ellas pertenece a la colección de la Institución Smithsonian. Las otras dos permanecieron en manos privadas y presentan diferencias importantes en cuanto a conservación y calidad.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), uno de los ejemplares más conocidos es el que integró la colección de Louis Eliasberg. Esa pieza pasó por distintas subastas a lo largo de los años y registró incrementos de valor en cada nueva venta, por lo que se convirtió en una referencia dentro del mercado de monedas estadounidenses históricas.

El diseño de estos ejemplares identificados como Liberty Head comenzó a utilizarse poco después de la reanudación de la acuñación de la denominación de US$10 y permaneció vigente durante varias décadas, con modificaciones posteriores en algunos elementos del grabado.

El reverso de la Liberty Head de 1839

Cómo identificar una moneda Proof valiosa

Los especialistas observan diversos elementos para determinar si una pieza corresponde a una acuñación de prueba. Entre ellos se encuentran los campos espejados, los relieves con acabado satinado y la definición de los detalles presentes en el diseño.

En el caso de la Liberty Head se debe observar:

Año: 1839

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

Diseñador: Cristiano Gobrecht

Borde: juncoso

Diámetro: 26,80 milímetros

Peso: 16,70 gramos

Acuñación: cinco unidades de las cuales solo tres fueron identificadas

Composición: 90% oro y 10% cobre

Anverso: presenta el retrato de la Libertad rodeado por 13 estrellas, con la fecha “1839″ centrada en la parte inferior.

Reverso: un águila heráldica que sostiene flechas y una rama en sus garras se encuentra en el centro del diseño, con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “TEN D.” alrededor del perímetro.

También existen señales específicas relacionadas con el proceso de fabricación. Algunas piezas muestran líneas de pulido en determinadas áreas del reverso y una marca de choque sobre una de las alas del águila, elemento presente en los ejemplares Proof conocidos.

Un ejemplar calificado como PR61 fue vendido en Heritage Auctions por US$282 mil Heritage Auctions

Cuánto vale la moneda Proof de 1839

El valor de estas monedas depende principalmente de su grado de conservación. Para determinarlo se utiliza la escala Sheldon, sistema empleado por las principales empresas de certificación numismática.

Los ejemplares catalogados como PR61 corresponden a piezas que nunca circularon, aunque presentan pequeñas marcas o señales derivadas de su almacenamiento y manipulación. En la guia de precio de PCGS, estas unidades pueden alcanzar cifras cercanas a los US$1.5 millones.

Por su parte, las monedas calificadas como PR67 se encuentran entre los niveles más altos de conservación para este tipo de ejemplares. Según estimaciones del mercado especializado, un ejemplar con esa certificación puede llegar a cotizar alrededor de los US$3.5 millones, lo que lo convierte en una de las piezas estadounidenses más valiosas entre los coleccionistas.

El sitio de subasta conocido como Heritage Auctions vendió una moneda calificada como PR61 por PCGS a US$282 mil. Esto refleja el amplio valor de esta serie en el mercado de coleccionistas.