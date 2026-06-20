A qué hora de EE.UU. juegan Ecuador vs. Curazao, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026
“La Tri” y “La Ola Azul” se enfrentan hoy en Kansas City por el Grupo E con el objetivo de recuperarse en el máximo certamen del fútbol
Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio en Kansas City, en un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el Grupo E. Este será el segundo partido de ambos en el Mundial 2026 y una oportunidad para La Tri de recuperarse. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.
Hora y cómo ver en vivo el partido de Ecuador vs. Curazao
Ecuador vs. Curazao se disputa hoy a las 19 hs (hora del Este de Estados Unidos), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City, Missouri.
Desde EE.UU., el encuentro se va a transmitir por Fox en inglés y por Telemundo/Universo en español. Además, podrá seguirse por streaming a través de plataformas como Peacock o ViX. Como es habitual, se recomienda a los espectadores consultar la programación local y las aplicaciones oficiales de cada cadena.
Formaciones de Ecuador vs. Curazao hoy
Las alineaciones oficiales aún no han sido confirmadas y los cuerpos técnicos mantienen la lógica reserva previa a un partido mundialista. Se prevé que Ecuador repita la estructura que le ha dado resultado en el ciclo reciente: defensa física, mediocampo intenso y un frente de ataque que combine velocidad por los costados con presencia de área.
Del lado de Curazao, se espera un planteo sobrio, con una línea de cuatro en el fondo y dos volantes centrales para proteger la zona media, apostando a las transiciones rápidas y a la pegada en las pelotas detenidas.
Historial entre Ecuador y Curazao
El historial mundialista entre Ecuador y Curazao es muy reducido, ya que esta Copa del Mundo 2026 marca la primera presencia de “La Ola Azul” en la competencia. Bajo esta premisa, no se han registrado enfrentamientos previos entre ambas selecciones en fases finales.
“La Tri”, por su parte, presenta un balance de 14 partidos jugados en Mundiales, con 5 victorias, 2 empates y 7 derrotas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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