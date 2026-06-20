La CBP decomisó camisetas falsas del Mundial 2026 valuadas en US$134.000: el cargamento viajaba en avión

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ejecutó un operativo estratégico en Indianápolis. Los agentes detectaron mercancía ilícita, incluidas camisetas falsas, vinculada con el Mundial 2026 durante los primeros días de junio.

Qué productos del Mundial 2026 incautó la CBP

La denominada Operación Círculo de Ganadores resultó en el decomiso de 1578 unidades de productos deportivos ilegales. Según un comunicado oficial, los artículos interceptados incluyen camisetas de marcas como Puma, Adidas y Nike, además de gorros y sudaderas temáticas de la Copa del Mundo.

Así se ven los productos incautados por la CBP CBP

El valor total de esta mercancía, si fuera auténtica, alcanzaría los 134.594 dólares según estimaciones de los fabricantes. Entre los bienes confiscados sobresalen 530 camisetas de selecciones y 380 gorros que no contaban con autorización legal para su distribución y venta comercial.

“Los artículos deportivos falsificados perjudican la financiación de nuestras organizaciones deportivas, financian redes criminales y estafan a los aficionados”, advirtió Brett Mueller, director del puerto de Indianápolis.

La operación de la CBP para incautar productos falsificados

Los agentes de la CBP realizaron un análisis de inteligencia y estudiaron tendencias históricas previas a grandes eventos deportivos. La inspección se concentró específicamente en posibles emisores de paquetes con bienes que infringen derechos de propiedad intelectual.

En este caso, las investigaciones confirmaron que gran parte de los 18 envíos detectados provenía de Hong Kong. Estos paquetes tenían como destino diversos puntos dentro de EE.UU. y otras ubicaciones internacionales.

La CBP mantiene una política estricta contra productos deportivos falsos en el marco del Mundial 2026 Fotomontaje generado con IA (CBP)

Las autoridades de control fronterizo aseguraron que mantienen un monitoreo constante sobre los canales de mensajería urgente y el correo internacional. El principal objetivo es desarticular las redes que aprovechan la alta demanda de productos de colección deportivos durante los periodos de competencia.

Aunque el operativo se centró en productos deportivos, los registros indican que la vigilancia también se realiza en otro tipo de artículos.

Riesgos y consecuencias comercializar productos falsificados, según la CBP

La proliferación del comercio electrónico facilita la entrada de millones de productos a la economía estadounidense. En ese sentido, según advirtió la CBP, los consumidores compran frecuentemente artículos como originales y reciben productos de calidad inferior.

En ese marco, las autoridades alertan que el mercado de falsificaciones financia redes criminales organizadas y perjudica a las organizaciones deportivas legítimas. Según lo que indica la autoridad estadounidense, este fenónmeno genera competencia desleal y desincentiva la innovación dentro de las empresas estadounidenses.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

Por ello, la compra de artículos falsos conlleva riesgos significativos para la salud y la seguridad pública de los usuarios. Productos como cosméticos, medicamentos, perfumes, piezas de automóviles y juguetes inseguros incluyen a menudo materiales nocivos que no superan las pruebas de control de calidad.

Más del 90% de las incautaciones actuales ocurren a través de servicios de mensajería urgente debido a la enorme cantidad de paquetes pequeños importados. La CBP recomienda realizar transacciones únicamente en sitios de buena reputación para evitar riesgos económicos y de seguridad.

Para denunciar este tipo de infracciones, los ciudadanos disponen de canales oficiales como el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual.