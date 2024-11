Antes de caer preso, “El Mayo” Zambada habló de “Los Chapitos”, AMLO y su “negocio”: “Estados Unidos nos necesita”

Corría el año 2021 cuando el reportero, documentalista y cronista mexicano Diego Enrique Osorno se encontró, de repente, en medio de una situación un tanto peculiar. Por un lado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le había invitado a participar en una travesía por el Atlántico, en un viejo barco, una forma de difundir su mensaje contra el capitalismo criminal. Por otro, Ismael “El Mayo” Zambada, viejo capo del Cartel de Sinaloa, le contactaba para tener una charla en persona, cosa que solo había ocurrido una vez con un periodista, Julio Scherer, en décadas de carrera delincuencial. Si ambas propuestas resultaban extraordinarias por sí solas, combinadas formaban un horizonte que trascendía lo onírico.

El encuentro con Zambada se produciría ese mismo año, en las montañas del norte de México, tres horas en total, a caballo entre la tarde y la noche, en una casa parecida, o quizá la misma, que la que describía Scherer 14 años atrás. Los dos hablan de las mecedoras de Zambada, del tono ascético del capo criminal, que, con Osorno, coloca carne asada, verduras, frijoles y tortillas encima de la mesa. Sin hablar demasiado, el último líder histórico del clan de Sinaloa dice muchas cosas. “Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Eso hacemos”, dice en un momento. “No se crea que nuestra vida es buena”, añade después, “Batallamos, como todos. Hay que trabajar mucho para mantener los negocios y la familia”.

En este retrato, Ismael "El Mayo" Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. (Elizabeth Williams vía AP, Archivo) Elizabeth Williams - FR171643 AP

Esa plática y los preparativos para embarcarse en La Montaña, el barco zapatista, son dos de los tres pilares que sostienen la primera parte del nuevo libro de Osorno, En la Montaña, que Anagrama publica estas semanas, y que la editorial ha facilitado a EL PAÍS. La charla con el capo aparece en pequeños capítulos bajo el epígrafe Norte. El título Sur cobija los preparativos viajeros y su despertar al zapatismo, años atrás. El tercer pilar, Centro, es un ensayo desordenado sobre la violencia que atenaza a México desde hace casi 20 años, que ha ido bajando del río Bravo al Suchiate, de Ciudad Juárez a Tapachula, un diálogo también con el escritor Sergio González Rodríguez, pionero en la cobertura de la violencia y sus consecuencias.

Los pequeños capítulos que recogen la entrevista con Zambada trufan las primeras 100 páginas. En 2021, el capo seguía libre, situación que cambió este verano. En julio, las autoridades lo detuvieron en Estados Unidos, víctima de una treta del hijo de su viejo socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en aquel país. Zambada está preso ahora en Nueva York, como antes su hijo o su hermano, y tantos otros integrantes de la organización criminal. Algunos han colaborado con las autoridades allá, otros no. Falta ver qué hace el capo, cuya ausencia en Sinaloa ha provocado una guerra que va camino ya de los dos meses y que ha dejado cientos de víctimas.

Solo un periodista antes, Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, había entrevistado al líder criminal. Su texto apareció en la publicación en 2010 una entrevista que cimbró al país, la foto del capo y el reportero en la portada. En uno y otro caso, fue Zambada el que hizo contacto. En los dos, logró arrastrar a los reporteros a los cerros del triángulo dorado, entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, para charlar con ellos. “Hablando de guerras y revoluciones”, escribe ahora Osorno, “la conversación [con Zambada] deriva hacia la dicotomía guerra-paz”. Y luego cita al propio capo, que dice: “Siempre ha habido guerras”.

La conversación continúa, dibujando parte del universo, según Zambada. “De [Pancho] Villa dijeron igual que era terrorista... Ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros y con esa justificación luego nos van a querer poner una bomba”, dice. Vuelan a la mente las declaraciones de Donald Trump, en su primer mandato como presidente de EE.UU., sobre sus intenciones de designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Osorno interviene. “¿Ustedes qué son?”, dice. Y el otro contesta: “Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Estamos en contra de los que traicionan y de los que matan niños”.

El Zambada de Osorno recuerda al de Scherer, lo que refuerza las pinceladas de ambos, el gusto por el monte, la vida en el campo, el dolor por no ver a su hijo Vicente, detenido y extraditado hace más de 15 años, del que apenas habla. El autor ilumina la profundidad del carácter mediador de Zambada. “Fui Gobierno”, revela el líder criminal. Resulta que el capo, hijo de campesino, fue comisario de bienes comunales del algún ejido. Interesa esa fijación en las virtudes negociadoras de Zambada. Concentra una discusión interesante. Por un lado, EE.UU. y la competencia de brocha gorda de sus agencias de seguridad, por capturar líderes delincuenciales, sin atender las consecuencias. Por otro, las críticas del Gobierno mexicano actual y buena parte de sus seguidores y la izquierda amplia, que critican esos golpes irresponsables al avispero criminal.

“La paz no se dice, la paz se hace”, dice Zambada, “la paz surge de la lealtad”. Qué ironía. Tres años después de aquella conversación, sus palabras enmarcan la realidad sinaloense, el día a día, la batalla de la gente que de le apoyaba, contra el grupo que apoya a los hijos de El Chapo Guzmán. “¿Cómo es el negocio del narcotráfico?”, pregunta Osorno. “Hay mucha gente de palabra”, contesta su interlocutor, “pero también hay muchas traiciones”. Osorno cuestiona entonces cómo se puede acabar con el narcotráfico, con la violencia. Zambada zanja: “El narcotráfico no se acaba, la violencia no es nuestro negocio”.

Un elemento del ejército mexicano en un operativo realizado por la Sedena en Culiacán, en 2024 José Betanzos Zárate (Cuartoscuro)

También habla de presidentes, corruptelas y violencia. Tiene palabras para Genaro García Luna, el zar de seguridad del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), condenado a más de 38 años de cárcel en EE.UU., por narcotráfico y delincuencia organizada, precisamente por ayudarles a ellos, al Cartel de Sinaloa, en sus negocios. Osorno le pregunta y El Mayo contesta que él nunca le dio dinero. “No sé si mi hermano sí”, dice. Durante el juicio contra García Luna, Jesús “El Rey” Zambada declaró que entregó millones de dólares en sobornos al entonces funcionario. De Andrés Manuel López Obrador, presidente cuando ocurrió el encuentro, dice: “Todo mi respeto al señor. Admiro la persistencia que ha tenido tantos años para buscar lo que él quería y lograrlo. Es alguien que además conoce bien la historia de México y se ve que quiere de verdad al país”.

Zambada dice que su grupo no vende fentanilo y que tampoco gestiona tienditas, puntos de venta de droga al menudeo. Asegura incluso que han apoyado la construcción o gestión de centros de rehabilitación en México… Dice, también, que le preocupa el agua y la gestión de los yacimientos de litio en el norte. La charla parece el principio de algo más. Igual que con Scherer, Osorno y Zambada debían encontrarse de nuevo, para tener una entrevista en forma. En uno y otro caso, nunca ocurrió. A Osorno se le cruzó un barco zapatista, el océano, cuestiones logísticas, la misma detención de El Mayo este verano. Parece difícil que ocurra ya.

Después de la primera parte, el libro culebrea por otros cauces, como un río que se desgaja en afluentes, camino al mar. En la Montaña merece una lectura amplia, como artefacto literario, equilibrada, digna de los esfuerzos de su autor, que lleva más de 20 años cubriendo las violencias en México, desde la represión contra el movimiento magisterial en Oaxaca, en 2006, a la terrible muerte de 49 niños en un incendio en una guardería de Sonora en 2009, a los frentes norteños de la guerra contra el narco que lanzó Calderón, cuyas implicaciones afloran todavía, riadas de pus en el moribundo cuerpo nacional.

Por Pablo Ferri

EL PAIS