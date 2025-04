Quién es Camila Duarte, la actriz de origen cubano que triunfa en las telenovelas turcas

Las telenovelas turcas están arraigadas alrededor del mundo y dominan el ambiente televisivo. En España, por ejemplo, se habla de “un boom difícil de explicar” y en Estados Unidos asocian su éxito al amor como “uno de los ejes principales de las historias”.

La actriz de origen cubano que triunfa en las telenovelas turcas

Si se hace un traslado a Centroamérica, en Cuba el éxito tiene la misma forma y en la actualidad mucho más por la presencia de Camila Duarte, nacida en Costa Rica pero de padres cubanos, que ya lleva algunos años trabajando en la industria turca, en donde deja su legado caribeño.

Duarte se casó y emigró a Turquía (Foto: @camiladuartecakir)

Los comienzos de Camila Duarte

Camila Duarte Çakır nació el 30 de enero de 1996 en Costa Rica. Ella misma describe en su cuenta de Linkedin que fue criada en un “vibrante hogar cubano” y su formación en el mundo de la actuación comenzó en Estados Unidos en la Academia de las Artes y las Mentes, en Miami, y luego continuó gracias a una beca completa en el Conservatorio de Artes Dramáticas de Nueva York.

De acuerdo a Cubalite , sus primeros pasos en escenarios teatrales llegaron en obras del célebre dramaturgo Nilo Cruz , un premiado traductor y director de teatro cubano-estadounidense que se transformó en el primer autor latino en ganar el Premio Pulitzer en la categoría drama.

Pero su vida cambió completamente cuando conoció a su esposo, el arquitecto Gorkem Çakır, momento a partir del cual comenzó su inmersión dentro de la cultura turca.

La actriz fue criada en un hogar que siempre le inculcó sus raíces cubanas Foto Facebook Casta's Rum Bar

Su llegada a la pantalla turca

Conocer a su futuro esposo fue lo que le abrió las puertas en Turquía. Se casó y se fue a vivir allí, lo que le permitió buscar oportunidades dentro de la actuación. En una entrevista con Crítica, la actriz indicó que al inicio fue complicado debido a que su estereotipo es de la típica joven latina, por lo que los proyectos que le llegaban iban con esa temática.

Aunque al final llegaron las oportunidades: primero con una comedia y luego con el proyecto llamado Leylifer, que le abrió las puertas a más historias. En esa producción protagonizó el personaje principal y se grabaron 120 capítulos.

La producción de Leylifer tuvo una gran repercusión (Foto: @camiladuartecakir)

“El idioma turco es complicado, el 95% es turco, me tuve que adaptar y aprender el idioma rápido, fue un choque, no tenía mucho tiempo para dormir, era todo el día. Afortunadamente, tuve el apoyo del director y compañeros de trabajo que me apoyaron”, expresó sobre las complicaciones que surgieron.

El éxito posterior

Luego de la exitosa telenovela, Camila Duarte fue convocada para formar parte de una película de la que dará más detalles próximamente en sus redes sociales. De todos modos, lo que contó es que el tema del romance es muy distinto que en Latinoamérica, porque en Turquía le dan prioridad al drama y se dejan de lado las cuestiones románticas.

En cuanto a su vida personal, planea tener dos hijos, pero no por el momento porque está enfocada en su trabajo. Viaja constantemente, tanto a Costa Rica como a Cuba, para visitar a su familia y encontrar descanso.