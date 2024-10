El Mayo Zambada enfrentó al implacable juez de Nueva York que condenó a El Chapo Guzmán: se discute la pena de muerte

A casi tres meses de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera detenido en Estados Unidos, junto Joaquín Guzmán López, se llevó a cabo la segunda audiencia en la que enfrentó al juez Brian Cogan de la Corte Federal del distrito este de Nueva York, a quien se le consideró implacable en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Lorea, que actualmente está encarcelado y cumple cadena perpetua.

Inicialmente, la audiencia del cofundador del cartel de Sinaloa estaba prevista para que se realizara el jueves 17 de octubre, pero fue aplazada para este viernes 18 de octubre. Comenzó a las 11 hs (hora local) y 9 hs de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, duró aproximadamente 15 minutos.

La primera audiencia de "El Mayo" Zambada fue en el distrito de Brooklyn de Nueva York, el viernes 13 de septiembre de 2024 (Elizabeth Williams via AP) Elizabeth Williams - FR171643 AP

En el Tribunal Federal de Nueva York, Zambada se presentó llevado por cinco alguaciles. “Con barba y bigote se vio más recuperado físicamente que en la audiencia anterior en esta corte, aunque lento y rengueando un poco entró a la sala del juez Cogan”, relató Proceso. El medio también señaló que el narcotraficante vistió el uniforme de preso color caqui y debajo tenía la camisola naranja.

Fiscales piden la pena de muerte para “El Mayo” Zambada

El fiscal general, Merrick Garland, tendrá que decidir si autoriza a que uno de los narcotraficantes más longevos y buscados por Estados Unidos, antes de ser detenido en suelo estadounidense el pasado 25 de julio, pueda ser elegible a la pena capital, según consignó AFP.

El capo mexicano enfrenta 17 cargos en dicha corte, entre ellos empresa criminal continuada, tráfico de drogas (en particular cocaína, heroína y fentanilo), asesinato y tráfico y posesión de armas. Ante esto, los fiscales analizan la pena de muerte.

De acuerdo con el periodista mexicano Arturo Ángel, que relató el minuto a minuto de la audiencia a través de su cuenta de X, el juez preguntó a los fiscales si la pena de muerte era una sanción que podrían solicitar en este caso debido a la gravedad de los delitos que se le imputan a “El Mayo”, y confirmaron que era una opción que iban a analizar.

Ismael Zambada era buscado por la DEA desde hace varios años; el pasado 25 de julio fue detenido por autoridades estadounidenses DEA/Secretaría de Seguridad y Protección de México

“Los fiscales han confirmado frente al juez Cogan y frente a El Mayo Zambada que los delitos que se le imputan son tan graves como los de El Chapo, pero con dos agravantes”, precisó el reportero. De acuerdo con su posteo en la red social, dichas agravantes serían el fentanilo, que es considerado un enemigo público en EE.UU. y el tiempo, ya que continuó delinquiendo hasta su arresto.

En un video, Arturo Ángel, ganador del Premio Nacional de Periodismo en México, señaló que a diferencia de “El Chapo” Guzmán, Zambada podría alcanzar la máxima pena debido a que no fue extraditado. “Al no haber sido sujeto [El Mayo] de un proceso de extradición, no existe ese ‘candado’ que frenaría la pena de muerte, dado que en México esa pena no se aplica”, explicó.

“Cogan también pidió más argumentos para decidir si Frank Pérez, abogado de “El Mayo” debía ser sustituido como su representante legal”, de acuerdo con El Universal. En ese sentido, sostuvo que “necesitaba más elementos, puesto que apenas le habían informado hacía dos días del posible conflicto de interés”. El medio también señaló que es relevante saber si los fiscales llamarán como testigo a Vicente Zambada, “El Vicentillo”, hijo del capo.

Cuándo será la próxima audiencia de Zambada

El juez Brian Cogan determinó que el próximo encuentro se realizará el 15 de enero de 2025. “En estos tres meses para que se celebre dicha audiencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tendrá que presentarle evidencias y argumentos para determinar si en la condena que se le dicte se podría aplicar la pena de muerte”, consignó Proceso.

LA NACION