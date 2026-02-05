Antetokounmpo se queda en Milwaukee tras cierre del mercado de NBA

Con toda la atención de la NBA encima, los Milwaukee Bucks no traspasaron a su superestrella griega Giannis Antetokounmpo al cierre del mercado de fichajes del jueves, que registró apenas un puñado de operaciones menores.

Antetokounmpo, campeón con los Bucks en 2021 y doble MVP de la NBA, era la pieza de mayor calibre que estaba sobre la mesa en el actual mercado.

De acuerdo con medios locales, los Golden State Warriors, Miami Heat y Minnesota Timberwolves eran las franquicias más interesadas en hacerse con el ala-pívot, que actualmente se encuentra parado por una lesión de gemelos.

Los Warriors se bajaron de la puja el miércoles y pactaron la llegada del pívot letón Kristaps Porzingis desde los Atlanta Hawks, a los que envían a Buddy Hield y Jonathan Kuminga, el talentoso alero congoleño que nunca encontró espacio en la pizarra de Steve Kerr.

Poco antes de que sonara la campana el jueves, los Timberwolves también dirigieron su atención a otros objetivos, renunciando al sueño de unir a Antetokounmpo con su joven líder Anthony Edwards.

Necesitada de más dirección de juego, Minnesota fichó al escolta Ayo Dosunmu entregándole a los Chicago Bulls un paquete con cuatro elecciones de segunda ronda de Draft y dos jugadores secundarios, Rob Dillingham y Leonard Miller.

Sin noticias de los Heat, unas horas antes del cierre ESPN adelantó que los Bucks no iban a aceptar ninguna de las propuestas por Antetokounmpo, quien ha emitido varias protestas por la falta de competitividad del equipo.

"Las leyendas no persiguen. Atraen", escribió Antetokounmpo en X tras el cierre del plazo.

Milwaukee puede retomar las negociaciones al final de temporada pero, según ESPN, su intención es reforzar la plantilla para convencer al griego de quedarse en el equipo.

El jueves, los Bucks hicieron una pequeña operación enviando a los suplentes Cole Anthony y Amir Coffey a Phoenix por Nigel Hayes-Davis and Nick Richards.

- Morant y Green tampoco se mueven -

Este mercado invernal deparó muchas menos sorpresas que en el pasado. Un año atrás, la NBA vivió el mayor terremoto que se recuerda con el incomprensible traspaso de Luka Doncic desde los Mavericks a los Lakers.

Los veteranos James Harden, que se mudó de los Clippers a los Cavaliers, y Anthony Davis, de los Mavericks a los Wizards, han sido las figuras de mayor nivel en ser vendidas esta semana.

Además de Milwaukee, los Grizzlies pusieron sobre la mesa a su estrella, Ja Morant, pero ninguna ofertas los satisfizo.

Los Warriors también estaban dispuestos a abrirle la puerta a Draymond Green, pilar de su reciente dinastía de títulos, si se concretaba la operación por Antetokounmpo.

Mientras los aficionados esperaban alguna noticia bomba, varios intercambios se concretaron a contrarreloj.

Los Angeles Clippers siguen rejuveneciéndose y, tras cambiar a Harden por Darius Garland, este jueves traspasaron al pívot croata Ivica Zubac a los Indiana Pacers por el prometedor alero Bennedict Mathurin, otros jugadores y dos elecciones de primera ronda, avanzó ESPN.

Los New York Knicks reclutaron al escolta José Alvarado (Pelicans), de origen puertorriqueño, y Los Angeles Lakers reforzaron su tiro exterior con el escolta Luke Kennard, de los Atlanta Hawks.