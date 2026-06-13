Es oficial: el hito conseguido por la selección de EE.UU. y Pochettino que marca la historia del Mundial 2026

Estados Unidos consiguió un resultado sin precedentes en la historia de los Mundiales al vencer a Paraguay por cuatro goles a uno en el Mundial 2026, un logro que marca un punto de inflexión tanto para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino como para la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). El partido, disputado en el marco de la fase eliminatoria del torneo, estableció la mayor goleada registrada por un combinado de esa región frente a un rival de la Conmebol en mundiales, de acuerdo con estadísticas oficiales de la FIFA.

Goleada de USA vs. Paraguay: un resultado sin precedentes para Concacaf

Hasta este encuentro, ningún seleccionado de la Concacaf había logrado imponerse con una diferencia de cuatro goles ante un equipo sudamericano en una Copa del Mundo.

Los enfrentamientos entre ambas confederaciones en Copas del Mundo han estado dominados por los equipos de la Conmebol, que acumulan la mayor cantidad de títulos y finales en el torneo.

Folarin Balogun (abajo), de Estados Unidos, festeja con su compañero Chris Richards tras anotar ante Paraguay en un partido de la Copa del Mundo, el viernes 12 de junio de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Andre Penner) Andre Penner - AP

Según datos históricos de la FIFA, los triunfos de equipos norteamericanos o centroamericanos ante rivales sudamericanos en Mundiales habían sido escasos y, en la mayoría de los casos, por márgenes mínimos.

Este nuevo registro rompe con esa tendencia y posiciona a Estados Unidos como protagonista de uno de los resultados más amplios en este tipo de cruces interconfederativos.

El impacto del ciclo Pochettino en la selección de EE.UU.

La llegada de Mauricio Pochettino al banco de Estados Unidos marcó un cambio en la estructura y el estilo del equipo.

Bajo su conducción, el seleccionado consolidó una propuesta basada en presión alta, transición rápida y mayor intensidad física, elementos que se reflejaron en el desarrollo del partido.

El equipo estadounidense ha mostrado una evolución sostenida en los últimos años, con una generación de jugadores que compite en ligas europeas y que ha elevado el nivel competitivo del plantel.

Reyna para cerrar la paliza 4-1 de Estados Unidos ante Paraguay en el debut

La goleada ante un rival de Conmebol se interpreta como la consolidación de ese proceso. Además, representa un respaldo a la apuesta de la federación estadounidense por un entrenador con experiencia en el fútbol europeo de élite.

Conmebol vs. Concacaf: un cambio en la relación entre confederaciones

El resultado también reabre el debate sobre la brecha histórica entre las selecciones de Conmebol y Concacaf. Durante décadas, los equipos sudamericanos dominaron ampliamente estos enfrentamientos, tanto en Mundiales como en torneos amistosos y oficiales.

Mauricio Pochettino celebra junto a los jugadores de la selección estadounidense JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, en los últimos años se observa una tendencia hacia una mayor paridad. La inversión en desarrollo juvenil, la exportación de futbolistas y la organización del Mundial 2026 en territorio norteamericano contribuyeron a fortalecer el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.