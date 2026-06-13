A qué hora de EE.UU. juega Brasil vs. Marruecos, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026 en Nueva York

Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026 este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El juego de la Copa del Mundo comienza a las 18 hs (ET) y enfrenta a dos selecciones que llegan al torneo con aspiraciones de avanzar lejos de la fase de grupos.

Hora y cómo ver Brasil vs. Marruecos en EE.UU.

El partido está programado para el 13 de junio del 2026 y se transmitirá tanto por Telemundo como por Peacock; según la zona horaria, se podrá sintonizar a las 18 hs ET (Este), 17 hs CT (Centro) o 15 hs PT (Pacífico).

y se transmitirá tanto por Telemundo como por Peacock; según la zona horaria, se podrá sintonizar a las ET (Este), CT (Centro) o PT (Pacífico). Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Brasil llega al torneo con la expectativa de siempre, pero con más presión que en ediciones anteriores. La generación actual está liderada por figuras como Vinícius Jr., Neymar y Casemiro, además del respaldo del técnico Carlo Ancelotti.

Brasil vs. Marruecos: qué se juega cada equipo en el debut mundialista

Un triunfo de Brasil en el debut frente a Marruecos, el rival de mayor jerarquía del grupo, les daría una base sólida para gestionar los siguientes dos partidos.

Para Marruecos, el partido tiene una dimensión distinta. La selección africana terminó cuarta en el último Mundial, el mejor resultado histórico para un equipo del continente.

Neymar Jr fue convocado para el Mundial 2026 Martín Mejía - AP

Walid Regragui, el técnico que condujo a Marruecos a ese cuarto puesto, fue reemplazado por Mohamed Ouahbi, de 49 años y raíces belgo-marroquíes. El cambio de entrenador genera cierta incógnita sobre cómo se adaptó el equipo a una nueva conducción técnica de cara al torneo.

El grupo incluye también a Haití y Escocia, dos selecciones con menor jerarquía en papel, por lo que un buen resultado en este partido puede dejar casi despejado el camino hacia los octavos de final.

El único antecedente mundialista y lo que cambió desde entonces

En Francia 1998, Brasil y Marruecos compartieron grupo. Los marroquíes cayeron 3-0 ante el entonces campeón defensor y quedaron eliminados por diferencia de gol, a pesar de ganar su último partido ante Escocia. Es el único antecedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

El único enfrentamiento posterior entre ambos fue un amistoso en marzo de 2023, en el que Marruecos se impuso 2-1 a Brasil.

Ese resultado, aunque en condiciones de preparación, instaló la idea de que los “Leones del Atlas” son un rival que ninguna selección puede subestimar.

Marruecos va a vivir su séptima participación mundialista. Brasil, en cambio, acumula cinco títulos mundiales y no puede permitirse un debut negativo si quiere mantener el impulso a lo largo de las tres jornadas grupales.

El Grupo C completa su primera jornada este mismo sábado con el partido entre Haití y Escocia, que se juega a las 21 hs (hora local). La segunda fecha para Brasil y Marruecos está programada para el 19 de junio.

Tabla de posiciones del Grupo C en el Mundial 2026

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 2 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 4 Escocia 0 0 0 0 0 0 0

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.