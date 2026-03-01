Anthony sorprende y gana el campeonato de EE. UU. de 60 metros bajo techo

La joven promesa del atletismo Jordan Anthony sorprendió el domingo al ganar la carrera de 60 metros del Campeonato de Estados Unidos bajo techo, con un tiempo de 6.45 segundos, por delante de los favoritos Trayvon Bromell y Noah Lyles.

Anthony, de 21 años, campeón universitario (NCAA) el año pasado, no igualó su mejor marca de la temporada, de 6.43, pero superó al campeón mundial indoor de 60 m en 2016, Bromell, que fue segundo con 6.45, y al campeón olímpico de los 100 m, Lyles, que terminó tercero con 6.51.

Lyles, que ganó la plata en 60 m en el Mundial Indoor de 2024, probablemente no será seleccionado para el de este año en Torun, Polonia, que se disputará del 20 al 22 de marzo.

Jacious Sears ganó los 60 m femeninos con 7.04 segundos.

La sensación de 17 años Cooper Lutkenhaus se impuso en los 800 m masculinos con 1:46.68.

Por su parte, el recién proclamado plusmarquista mundial Khaleb McRae ganó los 400 m con 45.01 segundos.

Nathan Green dio la sorpresa en los 1.500 m, al ganar con 3:37.65 minutos, mientras que el campeón olímpico, Cole Hocker, tuvo que conformarse con el quinto puesto, un día después de conquistar los 3.000 m.