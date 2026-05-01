Precio oficial en mayo: cuánto cuesta un Toyota Camry del año 2025 vs. 2026 en Estados Unidos

El Toyota Camry 2026 llegó a Estados Unidos con precios diferentes de acuerdo al modelo 2025 elegido, con variaciones que van desde los 300 a los 800 dólares, pero sin cambios en el motor. El modelo 2026 suma la variante Nightshade, un nuevo color exterior y ajustes puntuales en la suspensión y el equipamiento.

¿Cuánto cuesta el Toyota Camry 2026 en Estados Unidos?

El modelo 2026 se comercializa en cinco versiones: LE, SE, Nightshade, XLE y XSE. Cada alternativa presenta un precio distinto, según el nivel de equipamiento que ofrece dentro de la gama, tal como explica Toyota en su web oficial.

El modelo 2026 suma la versión Nightshade y ajustes puntuales en diseño y equipamiento Toyota

La versión LE cuesta US$29.300 y se ubica como la opción de entrada dentro de la gama.

y se ubica como la opción de entrada dentro de la gama. La SE se consigue por US$31.800.

se consigue por La versión Nightshade puede encontrarse a US$32.800 .

puede encontrarse a . El XLE alcanza los US$34.500 .

alcanza los . En el caso del XSE, el precio llega a US$35.700.

Respecto al consumo de gasolina de estos autos, el LE registra valores más altos, con 52 o 49 MPG (millas por galón) que son aproximadamente 4,5 o 4,8 litros cada 100 km. Mientras que el resto se mantiene en 47 o 45 MPG, que equivale a cerca de 5 o 5,2 litros cada 100 km.

Los precios del Toyota Camry 2025

El modelo 2025 presenta una oferta más amplia de autos que incluyen un sistema de tracción integral. Los precios base se ubican por debajo de los de 2026 en las alternativas equivalentes.

La versión LE tiene un precio de US$28.700 como punto de partida (US$600 menos que el de 2026).

tiene un precio de como punto de partida (US$600 menos que el de 2026). El LE AWD aparece como una alternativa adicional con un precio de US$30.225 (no tiene equivalente en el modelo 2026).

aparece como una alternativa adicional con un precio de (no tiene equivalente en el modelo 2026). El SE se comercializa a US$31.000 (US$800 por debajo del valor del de 2026).

Las dimensiones no presentan cambios entre una edición y otra Toyota

El SE AWD asciende a US$32.525 dentro de la gama (no se presenta una oferta equivalente para 2026).

asciende a dentro de la gama (no se presenta una oferta equivalente para 2026). El XLE se ubica en US$33.700 (US$800 menos que en 2026) y su variante con tracción integral, XLE AWD , llega a US$35.225 (no hay una versión equivalente en 2026).

se ubica en (US$800 menos que en 2026) y su variante con tracción integral, , llega a (no hay una versión equivalente en 2026). El XSE se ofrece por US$34.900 (US$800 por debajo del modelo 2026).

se ofrece por (US$800 por debajo del modelo 2026). El XSE AWD alcanza los US$36.425 como valor más alto (tampoco cuenta con un carro equivalente en 2026).

En eficiencia, el LE alcanza hasta 53 o 50 MPG (alrededor de 4,4 o 4,7 litros cada 100 km), mientras que el resto se ubica entre 44/43 y 48/47 MPG (aproximadamente entre 5,3/5,5 y 4,9/5 litros cada 100 km).

¿Qué diferencias hay entre el Camry 2025 y 2026?

El análisis de US News indica que ambas ediciones mantienen una base mecánica similar. Los dos utilizan un motor híbrido de cuatro cilindros de 2.5 litros, con tracción delantera y transmisión automática. No hay cambios en estos componentes entre un año y otro.

Las dimensiones también se mantienen sin cambios. Ambos tienen 193,5 pulgadas de largo (aproximadamente 4,91 metros), 56,9 de alto (cerca de 1,45 metros) y una distancia entre ejes de 111,2 pulgadas (unos 2,82 metros).

Entre las principales diferencias, la edición 2026 suma la versión Nightshade, una opción que no estaba disponible en 2025. También incorpora un nuevo color exterior denominado Dark Cosmos, que se agrega a una paleta que ya incluía opciones como Ice Cap, Celestial Silver Metallic, Supersonic Red, Ocean Gem y Reservoir Blue, según detalla Springhill Toyota.

A su vez, el Camry 2026 presenta ajustes leves en la suspensión de las configuraciones SE y XSE. A esto se suman cambios en los paquetes de equipamiento, en particular el Premium Plus, que incorpora limpiaparabrisas con sensor de lluvia y asientos con memoria. Estos elementos no estaban incluidos de la misma forma en la variante 2025.