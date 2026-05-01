Hallazgo histórico: encontraron una moneda de 1200 años de antigüedad con un detector de metales

Un aficionado a los detectores de metales encontró un tesoro a pocas millas de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Se trata de una moneda-colgante de oro de casi 1200 años de antigüedad.

Qué se sabe del hallazgo de una moneda de casi 1200 años de antigüedad

El descubrimiento ocurrió cerca de Duxford, una zona vinculada con los vikingos. El hallazgo data de la segunda mitad del siglo IX (alrededor de los años 860 o 870), cuando los vikingos paganos controlaban el reino de Anglia Oriental.

La moneda muestra la imagen de Juan el Bautista Getty Images

La moneda es una imitación de un sólido carolingio que presenta una abreviatura que dice ‘IOAN’ (por Ioannis) y una iconografía central que, de influencia bizantina, se identifica con la figura de San Juan Bautista.

Disyuntiva sobre el origen de la moneda

En términos históricos, el dominio vikingo y la veneración de Juan el Bautista no tienen lógica. De acuerdo con el numismático Simon Coupland, las representaciones de santos en monedas de oro eran propias del Imperio bizantino, lo que convierte a esta pieza en algo “fascinante, único e intrigante”.

“Pero una figura de Juan el Bautista en una moneda es tan inusual y extraordinaria. No conozco a otro Juan el Bautista del período carolingio; es algo extraño, no se parece a nada que yo conozca”, dijo Coupland en diálogo con BBC.

Con este panorama, se estima que la moneda fue acuñada en el reino de Anglia Oriental cuando los vikingos paganos habían tomado el control tras la invasión del Gran Ejército Pagano en la década de 870.

El estatus actual de la investigación

En la actualidad, el objeto se encuentra bajo un proceso legal de la Ley de Tesoros de 1996, mediante el cual un forense determinará si se declara oficialmente como tesoro.

Las representaciones de santos eran propias del Imperio Bizantino, lo que convierte a la moneda en algo “fascinante, única e intrigante” X/@fabiomb

En el caso del Museo del Castillo de Norwich, ya ha expresado su firme interés en adquirir la pieza para su colección permanente, con el fin de efectuar estudios más exhaustivos que ayuden a resolver las incógnitas que plantea este hallazgo.

“Ahora entienden por qué es un hallazgo tan misterioso; es como un niño con un objeto hexagonal que intenta encajarlo en cuadrados cuando no cabe en absoluto”, dijo Coupland.

Preguntas y respuestas sobre el hallazgo

¿Qué objeto fue encontrado?

Una moneda-colgante de oro de casi 1200 años de antigüedad.

¿Dónde se realizó el hallazgo?

A pocas millas de la Universidad de Cambridge, cerca de Duxford (Cambridgeshire).

¿De qué período data la moneda?

De la segunda mitad del siglo IX, alrededor de los años 860 o 870.

¿Qué figura aparece en la moneda?

La imagen del predicador Juan el Bautista.

¿Quiénes controlaban la región en ese momento?

Los vikingos paganos, que dominaban el reino de Anglia Oriental.

¿Por qué el hallazgo resulta contradictorio desde el punto de vista histórico?

Porque no es lógico que los vikingos paganos representaran a un santo cristiano como Juan el Bautista.